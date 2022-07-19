С 1 августа купить антибиотики станет сложнее: что для этого понадобится

В этом году, еще с 1 апреля, в Украине планировали продавать антибиотики по электронному рецепту. Но из-за войны запуск новшества отложили. Однако уже с 1 августа просто так купить антибиотики в аптеке не получится.

Как заявили в Минздраве, начинается первый этап внедрения электронного рецепта для всех рецептурных препаратов в стране. Правда, если медицинское учреждение, куда вы обращаетесь, пока не подключено к электронной системе, в переходный период врач может выписать бумажный рецепт.

Приобрести антибиотики по рецепту можно будет в любой аптеке. Кроме того, пациент сможет самостоятельно выбрать торговую марку препарата, содержащего нужное действующее вещество.

Фото: zi.ua