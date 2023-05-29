Что делать, если увидели фото пропавшего человека в интернете?

Родственников пропавших без вести украинцев просят не размещать в интернете фотографии своих близких и информацию о них. Это необходимо в целях безопасности – чтобы мошенники не воспользовались конфиденциальными данными для какой-либо аферы.
В то же время в интернете или социальных сетях можно встретить фото- или видеоматериалы, на которых вы узнали пропавшего родственника. В таких случаях Министерство реинтеграции советует действовать следующим образом.
- Необходимо обратиться с ходатайством о проведении портретной экспертизы к следователю, который ведет уголовное дело. Составить ходатайство помогут юристы системы бесплатной правовой помощи («горячая линия» 0800-213-103). К ходатайству следует приложить фото или видео, найденные в интернете, и фото или видео, по которым можно точно идентифицировать пропавшего без вести.
- По результатам экспертизы необходимо получить копию заключения эксперта.
- Предоставить копию документа Уполномоченному по пропавшим без вести («горячая линия» 0800-339-247, (099) 792-01-26) и в Национальное информационное бюро («горячая линия» 16-48).
Заключение эксперта поможет быстрее установить местонахождение пропавшего без вести человека.
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