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Что делать, если увидели фото пропавшего человека в интернете?

Что делать, если увидели фото пропавшего человека в интернете?

Родственников пропавших без вести украинцев просят не размещать в интернете фотографии своих близких и информацию о них. Это необходимо в целях безопасности – чтобы мошенники не воспользовались конфиденциальными данными для какой-либо аферы.

В то же время в интернете или социальных сетях можно встретить фото- или видеоматериалы, на которых вы узнали пропавшего родственника. В таких случаях Министерство реинтеграции советует действовать следующим образом.

  1. Необходимо обратиться с ходатайством о проведении портретной экспертизы к следователю, который ведет уголовное дело. Составить ходатайство помогут юристы системы бесплатной правовой помощи («горячая линия» 0800-213-103). К ходатайству следует приложить фото или видео, найденные в интернете, и фото или видео, по которым можно точно идентифицировать пропавшего без вести.
  2. По результатам экспертизы необходимо получить копию заключения эксперта.
  3. Предоставить копию документа Уполномоченному по пропавшим без вести («горячая линия» 0800-339-247, (099) 792-01-26) и в Национальное информационное бюро («горячая линия» 16-48).

Заключение эксперта поможет быстрее установить местонахождение пропавшего без вести человека.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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