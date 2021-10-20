Онлайн-кредиты в наши дни дают всем подряд. Нужно всего-лишь зарегистрироваться на сайте, ввести данные банковской карты и прислать копию паспорта. Через пять минут деньги придут на счет. Это удобно, но есть риск, что злоумышленники могут воспользоваться поддельными документами и оформить кредит.

Давайте разберемся, как поступать, если мошенники оформили кредит на ваше имя.

Как такое вообще возможно, что кредит могут выдать без ведома человека?

Суммы займов небольшие, поэтому тщательных проверок никто не проводит. Многим финансовым организациям достаточно фотографии паспорта, чтобы выдать онлайн-кредит.

Если вы потеряли свои документы или давали кому-нибудь их копии, то этим могут воспользоваться мошенники. Это называется — кража личности.

Возьмите себе за правило — если вас просят сделать ксерокопии или фото документов, всегда ставьте пометку КОПИЯ, с уточнением для кого именно она предназначена. Например, «копия паспорта для бюро пропусков Верховной Рады».

На бумажной копии напишите от руки, а на фотографии сделайте в графическом редакторе. Практически во всех смартфонах есть стандартные программы, в которых можно сделать надпись на фото. Так вашу личность будет украсть намного сложнее.

Как узнать, что на мое имя взяли кредит?

Эту информацию можно посмотреть в кредитном бюро. В Украине их несколько:

Кредитные бюро сотрудничают с банками, микрофинансовыми организациями и страховщиками. Согласно закону о кредитных историях, каждый человек имеет право один раз в году бесплатно посмотреть на свои кредиты. Повторный запрос стоит 50 гривен.

Что делать, если на меня оформили кредит?

Если в кредитной истории вы обнаружили займ, то юристы советуют сделать следующие шаги.

Выясните название финансовой организации, которая требует у вас деньги. Спросите это у коллекторов или найдите самостоятельно в интернете. Обычно кредитные организации присылают смс, в котором имя отправителя — это название их фирмы.

Напишите на электронную почту, на Viber и на почтовый адрес кредитной организации, что не брали у них деньги. Потребуйте копию кредитного договора, а также документы, подтверждающие, что именно вы заключили этот договор.

Напишите жалобу в Нацбанк. Потребуйте, чтобы они провели проверку по факту использования поддельных документов при получении кредита.

Напишите заявление в полицию по факту мошенничества. Убедитесь, что полицейские зафиксировали правонарушение и внесли его в Единый реестр досудебных расследований.

Если ваши действия не принесли результата, то придется обращаться в суд. Более подробно об электронном правосудии читайте в нашем материале: Как подать судебный иск, не выходя из дома?

Не забывайте, что если у вас закончится терпение и вы оплатите займ, который на вас оформили мошенники, то тем самым признаете свои обязательства по кредиту. Звонки коллекторов прекратятся, но это отразится на вашей кредитной истории. В будущем у вас могут возникнуть проблемы с банками или финансовыми организациями.

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Фото: Freepik, ДМС