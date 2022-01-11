Что делать, если на почте повредили или потеряли посылку?

В Украине все почтовые операторы подчиняются общим правилам. Они обязаны доставлять в сохранности почтовые отправления. Если посылку потеряли или повредили содержимое, то вам положена денежная компенсация.

Давайте разберемся, как это работает, и в каких случаях вам могут отказать в компенсации.

Как действовать, если потеряли посылку на почте?

Независимо от того, потеряли посылку на Укрпочте, Новой почте, Meest или DHL, вы имеете право получить за нее денежную компенсацию. Оператор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение почтового отправления, если это произошло по его вине.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление об утрате посылки. Это может сделать как отправитель, так и получатель. К заявлению стоит приложить копии чеков или других документов, подтверждающих факт отправки.

Если оператор подтвердит факт утери вашей посылки, то вы можете рассчитывать на следующую компенсацию:

за полную утрату почтового отправления без объявленной ценности — возмещение стоимости услуг по отправке и штраф в размере 100% от стоимости этих услуг

— возмещение стоимости услуг по отправке и штраф в размере 100% от стоимости этих услуг за потерю посылки с объявленной ценностью — возмещение стоимости услуг по отправке, штраф 25% от стоимости этих услуг и сумма в размере объявленной ценности

Что делать, если на почте повредили посылку?

Сразу же зафиксируйте причиненный ущерб. Сделайте фото на телефон, но лучше запишите небольшое видео, чтобы показать содержимое посылки со всех сторон. Эти доказательства понадобятся вам, если в будущем возникнет спорная ситуация.

Работник почтовой службы должен составить соответствующий акт о повреждении, с печатью и подписью. Один экземпляр должны передать вам на руки. После этого нужно написать претензию на имя почтового оператора, приложив к ней акт и чеки. Это можно сделать онлайн на сайте или в письменном виде. В течение месяца оператор почтовой связи обязан рассмотреть ваше заявление и выплатить компенсацию:

за частичное повреждение содержимого (частичную утрату) посылки без объявленной ценности – возмещение части тарифа за пересылку и штраф 100% от стоимости услуг почтовой связи

– возмещение части тарифа за пересылку и штраф 100% от стоимости услуг почтовой связи за повреждение содержимого посылки с объявленной ценностью — штраф в размере 25% от стоимости почтовых услуг и сумма объявленной ценности

Оператор и клиент могут договориться на другие условия по выплате за поврежденные или потерянные почтовые отправления.

В каких случаях могут отказать в компенсации за поврежденную или утраченную посылку?

Почтовые операторы не несут ответственности за утрату посылки, если вы не подадите заявление о розыске в течение 6 месяцев после даты принятия. Почта не несет материальной ответственности в следующих случаях:

посылка подлежит конфискации или уничтожению на основании закона

утрата или повреждение посылки произошли в результате стихийного бедствия

повреждение посылки произошло из-за нарушения отправителем ограничений по пересылке предметов и вещей

У многих курьерских служб и почтовых операторов есть свои дополнительные правила. Они не выходят за рамки закона «О почтовой связи», но применяются в конкретных ситуациях. На Новой почте вам откажут в компенсации, если вы оформите претензию без акта приема-передачи. Кроме того, если упаковка посылки повреждена, а содержимое осталось целым, то это тоже повод для отказа в денежной компенсации. Новая почта рекомендуют воспользоваться дополнительными упаковочными материалами, если вам важно сохранить товарный вид упаковки.

Читайте также: Где в Одессе отправить посылку курьером?

Фото: Сiol, Getty Images

