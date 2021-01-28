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Где в Одессе отправить посылку курьером?

Где в Одессе отправить посылку курьером?

В период карантина мы стараемся лишний раз не выходить из дома, ведь пообщаться с близкими и друзьями можно по телефону или интернету. Но как быть в том случае, если необходимо отправить родственникам
или знакомым, которые живут в другом городе, то, что по телефону не передашь, – например, посылку?

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Если в целях безопасности самостоятельно идти на почту не хочется, то почтовые ведомства предоставляют услуги курьера. Его можно вызвать на дом, и он заберет посылку, отвезет в почтовое отделение, откуда ее отправят по нужному адресу внутри страны.

Новая почта

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Чтобы вызвать курьера, нужно сделать заказ по телефону. Курьер прибудет по вашему адресу, правда, вам нужно будет встретить его у подъезда или у ворот частного дома. Посылка, которую вы вручите ему, должна быть запакована в коробку или гофрокартон и заклеена скотчем.

Коробка не должна иметь повреждений, а вес посылки – превышать 30 кг.

Meest Express (Мист Экспресс)

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Для вызова курьера также нужно связаться по телефону с оператором и сделать заявку. На следующий день, после предварительного звонка, к вам прибудет курьер. Он заберет посылку, которая также должна быть упакована, а упаковка – не повреждена.

Укрпочта

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Связаться с поставщиком услуг можно по телефону. Если вы живете в сельской местности, то вес посылки не должен превышать двух килограммов. Городские жители могут отправлять с курьером посылки весом не более 30 кг. Остальные требования такие же, как и у других почтовых операторов, – посылка должна быть упакована, а упаковка не повреждена.

Стоимость почтового отправления рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно – в зависимости от веса, габаритов и расстояния до пункта проживания получателя.

Куда обращаться?

  • Курьерская служба «Новой почты» – тел. 0800-500-609.
  • Международная служба экспресс-доставки и перевозок «Мист Экспресс» – тел.: (067) 432-77-07, (050) 432-77-07.
  • «Укрпочта» – тел. 0800-300-545. Для связи с оператором нужно нажать цифры «0» или «6».

Ранее мы публиковали: «Укрпочта» выпустила почтовые марки с героями мультфильма (фото)

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Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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