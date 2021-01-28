Где в Одессе отправить посылку курьером?

В период карантина мы стараемся лишний раз не выходить из дома, ведь пообщаться с близкими и друзьями можно по телефону или интернету. Но как быть в том случае, если необходимо отправить родственникам или знакомым, которые живут в другом городе, то, что по телефону не передашь, – например, посылку?

Если в целях безопасности самостоятельно идти на почту не хочется, то почтовые ведомства предоставляют услуги курьера. Его можно вызвать на дом, и он заберет посылку, отвезет в почтовое отделение, откуда ее отправят по нужному адресу внутри страны.

Новая почта

Чтобы вызвать курьера, нужно сделать заказ по телефону. Курьер прибудет по вашему адресу, правда, вам нужно будет встретить его у подъезда или у ворот частного дома. Посылка, которую вы вручите ему, должна быть запакована в коробку или гофрокартон и заклеена скотчем.

Коробка не должна иметь повреждений, а вес посылки – превышать 30 кг.

Meest Express (Мист Экспресс)

Для вызова курьера также нужно связаться по телефону с оператором и сделать заявку. На следующий день, после предварительного звонка, к вам прибудет курьер. Он заберет посылку, которая также должна быть упакована, а упаковка – не повреждена.

Укрпочта

Связаться с поставщиком услуг можно по телефону. Если вы живете в сельской местности, то вес посылки не должен превышать двух килограммов. Городские жители могут отправлять с курьером посылки весом не более 30 кг. Остальные требования такие же, как и у других почтовых операторов, – посылка должна быть упакована, а упаковка не повреждена.

Стоимость почтового отправления рассчитывается в каждом конкретном случае отдельно – в зависимости от веса, габаритов и расстояния до пункта проживания получателя.

Куда обращаться?

Курьерская служба «Новой почты» – тел. 0800-500-609.

Международная служба экспресс-доставки и перевозок «Мист Экспресс» – тел.: (067) 432-77-07, (050) 432-77-07.

«Укрпочта» – тел. 0800-300-545. Для связи с оператором нужно нажать цифры «0» или «6».

Ранее мы публиковали: «Укрпочта» выпустила почтовые марки с героями мультфильма (фото)