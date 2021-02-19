Журналисты «Одесской жизни» решили проверить, кто из почтовых перевозчиков доставит посылку быстрее и у кого почтовые отправления стоят дешевле. Для этого мы выбрали четыре почтовых перевозчика, услуги которых в Одессе пользуются наибольшим спросом, – «Укрпочту», «Новую почту», Justin и Meest Express.
«Укрпочта»
В Одессе работает 70 отделений «Укрпочты».
Стоимость доставки зависит от веса и габаритов отправления. Минимальный вес – до 250 граммов, максимальный – до 30 килограммов. Все, что больше, придется отправлять через грузовые отделения «Укрпочты».
Услуги перевозчика бывают двух видов: обычная доставка «Стандарт» и ускоренная – «Экспресс».
Коробку для упаковки отправления можно приобрести прямо в отделении «Укрпочты». Для посылки весом один килограмм подойдет коробка размерами 24х17х10 сантиметров, она стоит восемь гривен, а для 10-килограммового отправления можно будет приобрести упаковку размерами 40х35х28, ее цена – 16 гривен.
Сроки доставки в рамках услуги «Стандарт»:
- В пределах области – день подачи плюс три рабочих дня.
- В пределах Украины – день подачи плюс четыре рабочих дня.
- В пределах райцентров разных областей – день подачи плюс пять рабочих дней.
- Между селами и поселками городского типа – день подачи плюс шесть рабочих дней.
Если вы выберете услугу «Экспресс», доставка произойдет на день быстрее.
Кроме того, имеет значение время, когда вы отправляете посылку, – до 14.00 или после. Если в первой половине дня, то посылку отправят в тот же день, если после обеда – она будет идти на день дольше.
Стоимость доставки
По Одессе стандартная доставка посылки весом один килограмм обойдется вам в 25 гривен, а посылки весом 10 килограммов – в 50 гривен.
Если вы решите воспользоваться ускоренной доставкой, то за килограммовое отправление придется заплатить 30 гривен, а за 10 кило – уже 60 гривен.
Стоимость доставки из Одессы в другие города
|ВЕС/ ВИД Доставки
|КУДА?
|Киев
|Львов
|Харьков
|1 кг / «Стандарт»
|30 грн
|30 грн
|30 грн
|10 кг / «Стандарт»
|63 грн
|63 грн
|63 грн
|1 кг / «Экспресс»
|36 грн
|36 грн
|36 грн
|10 кг / «Экспресс»
|65 грн
|65 грн
|65 грн
Особые услуги
Если вы будете оформлять заказы через «личный кабинет» на сайте «Укрпочты», то сможете оплачивать их по тарифам 2020 года.
Meest Express (Мист-экспресс)
Почтовый перевозчик Meest Express открыл в Одессе 68 отделений.
Этот почтовый оператор работает с отправлениями весом до 30 килограммов. При этом отправлять можно даже очень легкие предметы.
Для упаковки килограммовых и 10-килограммовых посылок перевозчик предлагает коробки размерами 23х17х8 и 46х33х24 сантиметров.
Стоимость упаковки можно будет узнать непосредственно при отправлении посылки.
Сроки доставки
По Одессе – два рабочих дня, по области – доставка в каждый район происходит по своему графику. В Киев доставка осуществляется в течение трех рабочих дней, в остальные областные центры отправление будет идти четыре дня.
Стоимость доставки из Одессы в другие города
|ВЕС
|КУДА?
|Киев
|Львов
|Харьков
|1 кг
|29 грн
|29 грн
|29 грн
|10 кг
|39 грн
|39 грн
|39 грн
Особые услуги
Посылки в отделении хранятся бесплатно до десяти дней, в мини-отделениях — до пяти дней.
«Новая почта»
«Новая почта» открыла в Одессе 164 отделения.
Условия отправки посылок здесь такие же, как и на «Укрпочте»: минимальный вес – до одного килограмма, максимальный – не более 30 килограммов. Более тяжелые посылки отправляют через грузовые отделения.
В отделениях «Новой почты» можно приобрести коробки, чтобы упаковать то, что вы хотите переслать.
Размеры и цена коробок такие:
- 24х34х10 сантиметров – 10 гривен
- 40х35х28 сантиметров – 19 гривен
Сроки доставки посылок у «Новой почты» – самые короткие среди почтовых операторов: в крупные города страны посылка будет идти одни сутки, а при пересылке в пределах Одессы адресат сможет получить ее в тот же день.
Стоимость доставки
В пределах Одессы стоимость отправления весом один килограмм обойдется в 41 гривню, а 10-килограммовое отправление – в 85 гривен.
Стоимость доставки из Одессы в другие города
|ВЕС
|КУДА?
|Киев
|Львов
|Харьков
|1 кг
|51 грн
|51 грн
|51 грн
|10 кг
|95 грн
|95 грн
|95 грн
Justin (Джастин)
На сегодняшний день в Одессе работает 26 отделений Justin.
Этот перевозчик также выдвигает стандартные требования к отправлениям: их вес может быть от одного до 30 килограммов.
В отделениях можно приобрести коробки:
- 24х17х10 сантиметров – 8 гривен
- 40х35х29 сантиметров – 19 гривен
Сроки доставки
В пределах Одессы и области не превышают суток, а в Киев и другие областные центры бандероль дойдет не позже чем за два дня.
Стоимость доставки
По Одессе килограммовую посылку перевозчик доставит за 30 гривен, а 10-килограммовую – за 54 гривни.
Стоимость доставки из Одессы в другие города
|ВЕС
|КУДА?
|Киев
|Львов
|Харьков
|1 кг
|37 грн
|37 грн
|37 грн
|10 кг
|62 грн
|62 грн
|62 грн
Особые услуги – передача отправления
Вы можете оставить посылку, которую нужно переслать в пределах города, в отделении, а получатель зайдет и заберет ее. Хранить посылку перевозчик будет до пяти дней, при этом первый день не учитывается. Хранение посылки весом один килограмм обойдется вам в 17 гривен, а посылки весом 10 кило – в 27 гривен.