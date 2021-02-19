Журналисты «Одесской жизни» решили проверить, кто из почтовых перевозчиков доставит посылку быстрее и у кого почтовые отправления стоят дешевле. Для этого мы выбрали четыре почтовых перевозчика, услуги которых в Одессе пользуются наибольшим спросом, – «Укрпочту», «Новую почту», Justin и Meest Express.

«Укрпочта»

В Одессе работает 70 отделений «Укрпочты».

Стоимость доставки зависит от веса и габаритов отправления. Минимальный вес – до 250 граммов, максимальный – до 30 килограммов. Все, что больше, придется отправлять через грузовые отделения «Укрпочты».

Услуги перевозчика бывают двух видов: обычная доставка «Стандарт» и ускоренная – «Экспресс».

Коробку для упаковки отправления можно приобрести прямо в отделении «Укрпочты». Для посылки весом один килограмм подойдет коробка размерами 24х17х10 сантиметров, она стоит восемь гривен, а для 10-килограммового отправления можно будет приобрести упаковку размерами 40х35х28, ее цена – 16 гривен.

Сроки доставки в рамках услуги «Стандарт»:

В пределах области – день подачи плюс три рабочих дня.

В пределах Украины – день подачи плюс четыре рабочих дня.

В пределах райцентров разных областей – день подачи плюс пять рабочих дней.

Между селами и поселками городского типа – день подачи плюс шесть рабочих дней.

Если вы выберете услугу «Экспресс», доставка произойдет на день быстрее.

Кроме того, имеет значение время, когда вы отправляете посылку, – до 14.00 или после. Если в первой половине дня, то посылку отправят в тот же день, если после обеда – она будет идти на день дольше.

Стоимость доставки

По Одессе стандартная доставка посылки весом один килограмм обойдется вам в 25 гривен, а посылки весом 10 килограммов – в 50 гривен.

Если вы решите воспользоваться ускоренной доставкой, то за килограммовое отправление придется заплатить 30 гривен, а за 10 кило – уже 60 гривен.

Стоимость доставки из Одессы в другие города

ВЕС/ ВИД Доставки КУДА? Киев Львов Харьков 1 кг / «Стандарт» 30 грн 30 грн 30 грн 10 кг / «Стандарт» 63 грн 63 грн 63 грн 1 кг / «Экспресс» 36 грн 36 грн 36 грн 10 кг / «Экспресс» 65 грн 65 грн 65 грн

Особые услуги

Если вы будете оформлять заказы через «личный кабинет» на сайте «Укрпочты», то сможете оплачивать их по тарифам 2020 года.

Meest Express (Мист-экспресс)

Почтовый перевозчик Meest Express открыл в Одессе 68 отделений.

Этот почтовый оператор работает с отправлениями весом до 30 килограммов. При этом отправлять можно даже очень легкие предметы.

Для упаковки килограммовых и 10-килограммовых посылок перевозчик предлагает коробки размерами 23х17х8 и 46х33х24 сантиметров.

Стоимость упаковки можно будет узнать непосредственно при отправлении посылки.

Сроки доставки

По Одессе – два рабочих дня, по области – доставка в каждый район происходит по своему графику. В Киев доставка осуществляется в течение трех рабочих дней, в остальные областные центры отправление будет идти четыре дня.

Стоимость доставки из Одессы в другие города

ВЕС КУДА? Киев Львов Харьков 1 кг 29 грн 29 грн 29 грн 10 кг 39 грн 39 грн 39 грн

Особые услуги

Посылки в отделении хранятся бесплатно до десяти дней, в мини-отделениях — до пяти дней.

«Новая почта»

«Новая почта» открыла в Одессе 164 отделения.

Условия отправки посылок здесь такие же, как и на «Укрпочте»: минимальный вес – до одного килограмма, максимальный – не более 30 килограммов. Более тяжелые посылки отправляют через грузовые отделения.

В отделениях «Новой почты» можно приобрести коробки, чтобы упаковать то, что вы хотите переслать.

Размеры и цена коробок такие:

24х34х10 сантиметров – 10 гривен

40х35х28 сантиметров – 19 гривен

Сроки доставки посылок у «Новой почты» – самые короткие среди почтовых операторов: в крупные города страны посылка будет идти одни сутки, а при пересылке в пределах Одессы адресат сможет получить ее в тот же день.

Стоимость доставки

В пределах Одессы стоимость отправления весом один килограмм обойдется в 41 гривню, а 10-килограммовое отправление – в 85 гривен.

Стоимость доставки из Одессы в другие города

ВЕС КУДА? Киев Львов Харьков 1 кг 51 грн 51 грн 51 грн 10 кг 95 грн 95 грн 95 грн

Justin (Джастин)

На сегодняшний день в Одессе работает 26 отделений Justin.

Этот перевозчик также выдвигает стандартные требования к отправлениям: их вес может быть от одного до 30 килограммов.

В отделениях можно приобрести коробки:

24х17х10 сантиметров – 8 гривен

40х35х29 сантиметров – 19 гривен

Сроки доставки

В пределах Одессы и области не превышают суток, а в Киев и другие областные центры бандероль дойдет не позже чем за два дня.

Стоимость доставки

По Одессе килограммовую посылку перевозчик доставит за 30 гривен, а 10-килограммовую – за 54 гривни.

Стоимость доставки из Одессы в другие города

ВЕС КУДА? Киев Львов Харьков 1 кг 37 грн 37 грн 37 грн 10 кг 62 грн 62 грн 62 грн

Особые услуги – передача отправления

Вы можете оставить посылку, которую нужно переслать в пределах города, в отделении, а получатель зайдет и заберет ее. Хранить посылку перевозчик будет до пяти дней, при этом первый день не учитывается. Хранение посылки весом один килограмм обойдется вам в 17 гривен, а посылки весом 10 кило – в 27 гривен.