Что будет, если проглотить жвачку: отвечаем на вопросы

Родители до сих пор пугают детей, что проглоченная жвачка прилипнет к желудку и навсегда останется в организме. А если ребенок еще и непослушный, то жвачка может дойти прямо до сердца.

Давайте разберемся, что будет, если нечаянно проглотить жевательную резинку.

Из чего делают жевательную резинку?

Большинство производителей не разглашает состав своих жвачек, ведь это коммерческая тайна. Но есть одно правило — ингредиенты должны быть пригодными для употребления в пищу. Американский санэпидемнадзор даже включил жвачку в список продуктов с минимальной питательной ценностью, наравне с газировкой (содовой) и кубиками льда.

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Практически все жвачки содержат следующие компоненты:

Жевательная основа. Состоит из полимеров и не переваривается в желудке

Смола. Ее добавляют, чтобы укрепить жевательную основу

Наполнители. Кальций и тальк придают текстуру жвачке

Консерванты. Это органические соединения для продления срока хранения

Размягчители. Может быть парафин, воск или растительные масла. Они удерживают влагу, без них жвачка быстро затвердеет

Подсластители. Используют сахар или кукурузный сироп, а если жвачка без сахара, то добавляют сахарный спирт ксилит или искусственный подсластитель аспартам

Ароматизаторы. Бывают натуральные или синтетические, их добавляют для придания вкуса

Все эти компоненты в жвачке безопасны для здоровья?

Жевательные резинки считаются безопасными. Но есть некоторые спорные ингредиенты:

Искусственный подсластитель аспартам. Исследования на животных показали, что воздействие аспартама увеличивает риск развития злокачественных опухолей у потомства грызунов. Также ученые изучают его влияние на развитие диабета и ожирения

Пищевая добавка диоксид титана. Ученые не знают насколько он может быть вреден для человека, однако исследования на мышах показали, что в больших дозах приводит к поражению нервной системы, раку и воспалительным процессам

Это правда, что жвачка может оставаться в кишечнике несколько лет?

В исследовательском центре Клиника Майо говорят, что это неправда. Жвачка не остается в кишечнике, но и не переваривается. Если вы проглотили ее, то она пройдет через пищеварительную систему и выйдет естественным путем.

Обычно это занимает от 40 часов до недели, в зависимости от рациона и режима питания. Когда жвачка попадает в желудок, то там происходит смешивание пищи с различными кислотами. Основа любой жвачки — это синтетические материалы. Кислота в желудке не может побороть синтетику. Поэтому жвачка выходит вместе с переваренной пищей практически в неизмененном виде.

Почему многие взрослые говорят детям, что жвачку опасно глотать?

В этом есть своя правда. Если ребенок проглотит большое количество жевательной резинки, то вполне возможна закупорка пищеварительного тракта. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы удалить ее из организма.

Симптомы кишечной непроходимости обычно сопровождаются болью в животе, запором, а иногда рвотой. Если вам кажется, что ребенок проглотил ненормально большое количество жвачки в течение короткого времени, то стоит обратиться к врачу.

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