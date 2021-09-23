Этот день в истории: кто придумал жевательную резинку?

В 1848 году 23 сентября американец Джон Куртис у себя дома создал первую жевательную резинку. Продукт существенно отличался от современного варианта, но положил начало для развития рецептуры.

Известно, что жители Древней Греции жевали смолу дерева мастика, а индейцы в Южной Америке — смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы, и придумали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

Однако именно американцу Джону Куртису пришла идея открыть промышленное производство жвачки. Он её делал на основе сосновой смолы с добавлением парафиновых ароматизаторов. Но товар особым спросом не пользовался, так как в нём попадались примеси, которые трудно было удалить из смолы.

В 1869 году рецепт усовершенствовал изобретатель Томас Адамс, который сосновую смолу заменил каучуком. Позже он изобрел и запатентовал машину для автоматического производства жвачки, и тогда же придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

Первым, кто придумал добавлять ароматизаторы и сахар до его соединения с резиновой массой, стал другой американец — Джон Колган. Благодаря его новшеству жевательная резинка намного дольше сохраняла вкус и аромат. Патент на данное изобретение впоследствии выкупил Уильям Ригли, основатель компании Wrigley.

Фото: mydiscoveries.ru