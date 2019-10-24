Этот день в истории: Одесса стала первым «футбольным городом» империи

24 октября 1916 года в половине третьего дня начался матч между сборной Одессы и командой английских солдат. Встреча состоялась на поле британского атлетического клуба на Французском бульваре. Ко времени этого матча одесситы играли в футбол всего ничего — каких-то три десятка лет. Однако равных им в этом виде спорта в империи было немного.

В 1877 году англичане привезли в Одессу странную игру, в которую играли на поле в Одесском порту. Они делились на две команды, бегали по полю и азартно пинали кожаный мяч. При этом играли британцы только друг с другом или с соотечественниками с английских кораблей, заходивших в порт. Англичане создали Одесский британский атлетический клуб — ОБАК, а первое в городе футбольное поле облюбовали в районе Малофонтанской дороги.

Однако долго сохранять правила игры в секрете британцам не удалось — слишком уж местная молодежь была настойчива в желании овладеть новым видом спорта. И всего через год чопорные англичане сдались и посвятили в футбольные тонкости одесситов.

Первыми жителями города, которые удостоились чести попасть в британскую команду, были Пиотровский, Крыжановский и знаменитый одесский конькобежец, велогонщик и авиатор Сергей Уточкин. Новая игра настолько захватила одесситов, что играли в нее на любых мало-мальски пригодных площадках, включая пустыри и дикие поляны. Но «главным» местом для футбольных сражений была Михайловская площадь на территории современного парка Шевченко.

В 1912 году состоялось крайне досадное для всех болельщиков событие — наша команда не смогла принять участие в первом чемпионате России по футболу. Зато финал первенства проходил в Одессе, и одесситы обошли команды Николаева, Херсона и Харькова, став чемпионами страны.

Фото: footysphere.com