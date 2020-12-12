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История футбольной Одессы: тернистый путь «Черноморца»

История футбольной Одессы: тернистый путь «Черноморца»

В честь Всемирного дня футбола, который отмечался 10 декабря, мы решили рассказать о том, как зародился футбол в Одессе.

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С чего все начиналось

Как ни странно, в Одессу футбол пришел благодаря англичанам — родоначальникам этой великой игры. Именно они в 1878 году организовали первый на территории города и всей тогдашней Российской империи футбольный клуб «Одесский Британский Атлетический Клуб». Клуб был закрыт для простых смертных, его членами были либо англичане, либо подданные британской короны. В течение нескольких десятилетий равных себе команда просто не имела.

С 1907 года из ученических команд одесских гимназий начали образовываться первые официально зарегистрированные футбольные клубы. Так, благодаря стремительному появлению новых команд в 1911 году был организован первый розыгрыш Городского первенства.

В одесской лиге ведущее место в те времена еще продолжали занимать англичане. Однако с каждым годом все больше и больше начали заявлять о себе наши ребята.

«Черноморец»: история взлетов и падений

История одесского футбольного клуба «Черноморец» началась с обычных местных парнишек, которые гоняли мяч вне каких-либо чемпионатов в парке Шевченко. Одну из полян, на которой ребята играли в футбол, назвали «Черным морем», а игроков — черноморцами.

После революции из игроков «Черного моря» была создана первоклассная команда «Местран». Их уровень был так высок, что сыграть с ними приезжали играть спортсмены из Москвы, Киева, Харькова, Донбасса и Северного Кавказа. К этому времени футбол в Одессе стал настолько популярен, что в первенстве города принимали участие более 100 команд, разбитых на 5 классов.

26 марта 1936 года считается официальным днем рождения «Черноморца». В этом же году стартовал первый чемпионат СССР, и одесский клуб, который тогда выступал под названием «Динамо» сразу попал в высший дивизион — группу А.

Два года «Динамо» показывало высокий класс игры, считаясь одним из сильнейших клубов. Но уже в начале чемпионата 1939 года команда терпит два поражения подряд в домашних играх. Этого оказалось достаточным, чтобы партийное руководство сняло тренера с должности и обвинило в финансовых растратах. Результат — команда вылетает из первенства.

В следующие годы клуб много раз переименовывался, играл в разных по силе дивизионах. А в 1973 году «Черноморец» сенсационно возвращается в высшую лигу и через год сходу занимает третье место в Чемпионате СССР и дебютирует в Кубке УЕФА.

В 90-х годах клуб вновь феерит. В 1990 году одесситы становятся обладателями престижного Кубка Федерации футбола СССР. В 1992-1993 «Черноморец» завоевал бронзовые медали чемпионата Украины и становится обладателем Кубка Украины, переиграв в финальном матче харьковский «Металлист» со счетом 1:0. В следующем сезоне клуб повторяет свой результат.

В новейшей истории одесский «Черноморец» кочует из лиги в лиги, переодически выдавая хорошие результаты. Сейчас «моряки» выступают в Первой лиге Украины, занимая третье место после первой части сезона. Из-за коронавирусной инфекции на самоизоляции находятся больше половины играющего состава, поэтому успешное продолжение весной действительно под вопросом.

На протяжении всей своей истории «Черноморец» взлетал и падал. И мы уверены, что нынешнее положение клуба — это большой разбег перед очередным успешным взлетом.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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