«Надя наконец снова улыбается, но она не знает, что ее отец умер»: мировые СМИ об Украине

На первых полосах мировой прессы те же темы, что и в Украине: Запорожская АЭС, наступление на юге, иранские беспилотники и личные трагедии украинцев.

Франция «Libération» – в Запорожье «мы близки к сценарию Фуксимы»

В четверг была перерезана последняя линия высокого напряжения, соединяющая АЭС с сетью. Объект, ослабленный бомбардировками, российской военной оккупацией и усталостью личного состава, находится в критическом состоянии. Миссия МАГАТЭ должна приехать

В 12:10 четверга сработала система аварийной безопасности реактора № 5 крупнейшей в Европе АЭС, расположенной в городе Энергодар на юге Украины, что привело к его постепенной остановке.

Чуть более чем через два часа, в 14.30, поочередно остановился последний из еще работающих реакторов опять же из-за аварийной системы безопасности. «Мы были очень близки к катастрофе. За тридцать пять лет мы никогда не были до этого так близки», — признался в тот же вечер руководитель группы, с которым Liberation удалось связаться по телефону через защищенное приложение. Человек, пожелавший остаться неизвестным, до сих пор живет в этом городе на берегу Днепра, оккупированном с начала марта российской армией. И, как и многие его коллеги, продолжает, несмотря на риски, выходить на работу, чтобы предотвратить сценарий катастрофы, которая вызывает беспокойство далеко за пределами Украины.

«Ситуация очень ухудшилась за последние три недели. С каждым днем ​​мы приближаемся к сценарию, как на Фукусиме», — говорит этот менеджер уставшим голосом, часто обрывающимся из-за очень плохой мобильной связи. Ситуация считается настолько тревожной, что украинские власти решили бесплатно раздать йод жителям Запорожья, областной столицы, над которой до сих пор развевается украинский флаг.

Мэрия, прежде всего, нацелилась на район Бабурка на западном берегу реки, потому что он является частью наиболее критического 50-километрового периметра. «Это первый случай [этого плана] после вторжения, — указывает в своем огромном кабинете исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев, одетый по зеленой моде, в черную футболку поверх светлых джинсов. Мы были очень близки к катастрофе. Если здесь что-нибудь случится, пострадает вся Европа». «Мы все умрем сразу», — добавляет он… уточняя, что шутит…

Как и его городской советник, город с населением 800 тысяч человек не верит смерти. Никаких признаков паники на солнечных улицах в конце августа, ни одного бегства. На западном берегу около двадцати человек спокойно ждут на первом этаже больницы, чтобы забрать драгоценную таблетку. 72-летняя Татьяна Василенко стояла в очереди за внуком. «Я был на параде с дочерью сразу после Чернобыля [авария в апреле 1986 года] и шел дождь. Может, у меня иммунитет, — улыбается она. Анна приехала за своим 33-летним сыном и Евгением, 27-летним полицейским, потому что его администрация ему ничего не предоставила.

Ситуация на заводе вызвала беспокойство с начала марта, когда российская армия без колебаний захватила его, чтобы вести огонь в направлении установки, то снова так в течение трех недель. Рядом усиливаются обстрелы. Они ежедневные, уверяет бригадир который все еще на месте. Украина обвиняет Москву, которая отрицает и уверяет, что эти снаряды выпущены с другой стороны, которая в руках Киева. «Я видел, как оккупанты стреляли с холма возле ТЭЦ [входит в состав комплекса «Энергодар»] по установке, которая передает энергию в разные электрические сети», — уверяет еще один источник еще на месте. «Оккупационные силы пытаются создать атмосферу паники», — говорит мэр Энергодара Дмитрий Орлов, сбежавший из города в конце апреля.

В субботу агентство по атомной энергии Украины «Энергоатом» предупредило о «рисках распыления радиоактивных веществ [через] бомбардировок, повредивших инфраструктуру станции». Пожары, вероятно, вызванные обстрелами, уже стали причиной инцидента в четверг: последняя линия электропередач очень высокого напряжения, соединяющая станцию, была отключена, что привело к срабатыванию механизмов безопасности двух последних все еще работавших реакторов. После шести месяцев оккупации и боев рядом неудачи складываются. Из четырех линий электропередач высокого напряжения три не работают. Кроме того, ТЭЦ больше не работает из-за трудностей со снабжением угля, поскольку железнодорожный мост был разрушен. Однако АЭС не только производит электроэнергию, она потребляет ее.

Электроэнергия требуется, особенно на этапах остановки, для охлаждения активной зоны. Таким образом, реакторы оснащены дизель-генераторами. В четверг именно они взяли на себя управление, когда завод оказался отрезанным от электросети. «Мы не знаем, как долго они смогут работать», — говорит Артем (1), инженер-ядерщик, покинувший Энергодар в начале лета. Он вспоминает, что авария на Фукусиме произошла из-за того, что цунами вывело из строя большую часть генераторов.

По словам менеджера еще в «Энергодаре», нынешних запасов дизельного топлива хватит на неделю. «На охлаждение реакторов тратится несколько сот тонн дизельного топлива в день, – говорит он. Уровень запасов он оценивает примерно в 2000 тонн. В глазах этих двух специалистов, знакомых с «Энергодаром», вопрос энергоснабжения сейчас один из самых острых. Тем более, что, по словам депутата избирательного округа Юлии Яцкиц, полтора года назад генераторы уже сталкивались с отказами, в результате которых был остановлен реактор.

Эти технические проблемы пока еще преодолеваются коллективом завода, но сами они испытывают огромное давление. «Если бы мне нужно было оценить психологическое состояние моих коллег по шкале от 1 до 10, я бы сказал -8», — говорит менеджер. Это связано со страхом перед оккупантами, которые вы отслеживаете «каждый лайк в социальных сетях», а иногда и физически издеваются над сотрудниками, некоторые из которых, по некоторым свидетельствам, были в открытых в городе «пыточные камеры». Юлия Яткиц говорит, что сбежавшим из города сотрудникам звонили оставшиеся в Энергодаре их родственники с призывом под давлением российских сил вернуться, опасаясь, что с ними «случится что-то ужасное».

К этой атмосфере страха прилагается усталость, увеличивающая вероятность человеческой ошибки. Команды иногда связывают два цикла по восемь часов подряд из-за бомбардировок, препятствующих сбросу. По словам Артема, в первые дни оккупации их иногда достигало четырех подряд.

В первую очередь, станция с шестью реакторами мощностью 1000 мегаватт практически превратилась в российскую военную базу. Министерство обороны Великобритании опубликовало спутниковый снимок, на котором видно, что техника российской армии находится в 60 метрах от реакторов. Командир группы утверждает, что видел некоторые из них, в том числе артиллерийские пушки, «под мостом, соединяющим реакторы, чтобы оградить себя от украинских беспилотников». В конце концов тайно снятое видео показывает транспортные средства в машинном зале. «Это прямая проблема для безопасности установки из-за близости к баку со 127 тонн топлива», — беспокоится Артем.

В краткосрочной перспективе единственным улучшением может стать Международное агентство по атомной энергии, которое вовсю пытается провести инспекционную миссию на станции. По условиям бесконечных переговоров это должно произойти на этой неделе, заявил в понедельник утром глава агентства Рафаэль Гросси. Для народного депутата Юлии Яцкиц это последняя спасательная шлюпка. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов считает, что это «стабилизирует ситуацию»: «Завод используется как крепость русскими солдатами. Я надеюсь, что этот визит позволит уволить завод и демилитаризовать его, и после этого мы снова сможем там нормально работать».

Уже полгода Энергодар, город, где мы работаем «на АЭС или на ТЭЦ», резвится. По словам Орлова, половина из 53 000 жителей все еще там. Из 11 000 сотрудников завода осталось подавляющее большинство. Многие увезли свои семьи в безопасное место для их защиты и во избежание давления на хранителей атома, де-факто пленников монстра, которого только они могут обуздать. «Операторы хотят, чтобы производство электроэнергии продолжалось безопасно», — говорит Артем, один из местных эителей. На вопрос, думает ли он об эмиграции, голос доносимого до нас из Энергодара менеджера прерывается: «Если бы мои коллеги уехали, то, что произошло [в четверг], уже могло быть Фукусимой. Мы смогли предотвратить катастрофу, потому что они были там. Мы все знаем, что на нас лежит огромная ответственность. Это одна из самых больших атомных электростанций, мы производим 25% энергии страны. Если мы уйдем, никто не знает, что сделают «Орки».

Ждем нашего освобождения украинскими вооруженными силами, и надеемся, что до этого времени сможем сохранить атомную станцию.

(1) Имя изменено.

«The Daily Telegraph» – «Киев делает первый шаг к возвращению Херсона»

Киев утверждает, что «первая линия российской обороны прорвана» в стратегически важном городе на юге

Вчера Украина начала контрнаступление с целью захвата Херсона, что стало важным шагом вперед в ее кампании по возвращению удерживаемой Россией территории. «Первая линия российской обороны на Херсонском фронте прорвана», — сказал Сергей Хлан, помощник свергнутого украинского главы южной области. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины добавили: «У Украины есть реальный шанс вернуть свои оккупированные территории».

Долгожданное украинское контрнаступление с целью захвата Херсона официально началось вчера, что стало важным шагом вперед в кампании Киева по возвращению ключевых территорий на юге, удерживаемых Россией.

Когда в небе раздались звуки сирен воздушной тревоги и взрывов, чиновники подтвердили начало операции по захвату стратегически важного города Херсона. «Первая линия российской обороны на Херсонском фронте прорвана», — сообщил в мессенджере Telegram помощник свергнутого украинского главы южной области Сергей Хлан.

«Сегодня был нанесен мощный артиллерийский удар по позициям противника на… всей территории оккупированной Херсонской области.

«Это объявление того, чего мы ждали с весны – это начало деоккупации Херсонщины».

В последние два месяца Киев готовился к большой контратаке, чтобы обратить вспять территориальные завоевания России в первые недели войны.

Херсон, главная цель операции, был первым крупным упавшим городом, когда российские войска выдвинулись на север из Крыма в начале вторжения. С тех пор Москва использовала его в качестве стратегического узла и плацдарма для своих наступательных операций на юге Украины.

В последние недели украинские вооруженные силы использовали предоставленное Западом вооружение, такое как американские ракетные установки «Химарс», чтобы смягчить своих российских врагов, нанося удары по линиям снабжения и логистическим узлам по линии фронта.

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что его вооруженные силы «прорвали первую линию обороны кафиров под Херсоном».

«У Украины есть реальный шанс вернуть свои оккупированные территории, особенно учитывая очень успешное использование западного вооружения украинской армии», — говорится в сообщении.

Контрнаступление, похоже, началось вчера ранним утром, с ударов по российским командным центрам и мостам, что привело к прекращению поставок оружия и подкреплениям российским войскам в Херсоне из оккупированного Крыма.

По неподтвержденным данным, вооруженные силы Украины совершили начальные атаки с применением танков, артиллерии и вертолетов, чтобы прорвать первую линию обороны под Херсоном.

В сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram Андрей Ермак, глава Администрации президента Украины, сказал, что киевские вооруженные силы «измельчают врага», поскольку «Херсон впереди».

В направлении Новой Каховки, города восточнее Херсона, назначенные Кремлем чиновники вчера предупредили жителей с российскими SIM-картами об эвакуации из этого района.

«Сегодня днем ​​объявлена ​​эвакуация, большую часть дня звучит сирена. Люди ушли с работы, они в бомбоубежищах», — сказал марионеточный губернатор Владимир Леонтьев, когда по всему городу раздались сирены воздушной тревоги и взрывы.

Украина регулярно наносила удары мостом в Новой Каховке, втором по величине городу Херсонской области, жизненно важном для доставки грузов российским войскам.

Каховская группировка украинских военных заявила, что вытеснила с оборонных позиций 109-й полк так называемой народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

На опубликованных в сети кадрах видны склады боеприпасов на заброшенной российской позиции в Херсонской области.

По ранним сообщениям одесской газеты «Думская», украинские вооруженные силы освободили ряд населенных пунктов, начав контрнаступление с правого берега Днепра.

В ответ на контрнаступление из Москвы украинские официальные лица сообщили об обстреле гражданских зданий в Николаеве. В Интернете были опубликованы кадры очевидных артиллерийских обстрелов российскими войсками городского моста через Ингул.

Прокремлевские чиновники отказались признать, что хорошо зарекомендовавшее себя наступление началось. «Это очередной украинский пропагандистский фейк», — заявил пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов.

Украинские официальные лица вчера попытались призвать к осторожности при наступлении из-за значительных усилий России по усилению своих сил в этом районе.

Убийство бывшего украинского политика в оккупированном Херсоне оказалось связано с началом контрнаступления. Сообщается, что мать Алексея Ковалева была найдена мертвой в его доме недалеко от города. Согласно сообщениям, он был убит выстрелом в голову, а его жена зарезана.

Статья: «Надя наконец снова улыбается, но она не знает, что ее отец умер»

Фотография травмированной Нади Коняхиной (слева), опубликованная в The Telegraph в марте. Восьмилетняя девочка сейчас беженка в Испании, но ее бабушка Галина (крайнее дело на фото) еще не сказала ей, что ее отец Александр (справа внизу фото) погиб в бою.

«Она выглядела очень испуганной после двух недель, когда скрывалась от бомб… Ее волосы были заплетены в косы, потому что у нас не было ни воды, ни места, чтобы помыться». Сейчас немного загорелая девочка, улыбающаяся на руках у бабушки, — это мир вдали от той бледности, и травмированной фигуры, сбежавшей этой весной из леденевшей Мариуполя.

На впечатляющей фотографии, опубликованной на первой полосе Daily Telegraph 18 марта, она снята, когда выехала из города на юге Украины, осажденного вторгшимися русскими войсками: встревоженный ребенок с проницательными серыми глазами смотрит прямо в камеру, его бледное лицо, обрамленные косами волос, выбивает. -под грязной диснеевской тоски.

The Telegraph написал о ней восьмилетнюю Надю Коняхину. И она сейчас живет как беженец с матерью и бабушкой в ​​Испании, где над семьей нависла темная тайна (потому что Нади не говорят, что ее папа погиб).

Дела идут «так себе», сказала Галина Коняхина, разговаривая через переводчика скайпом, когда ее внучка извивалась у нее на руках в их квартире недалеко от пляжа в Альмерии, Андалусия, в воскресенье.

Но когда Надя оказывается вне слышимости, Галина сообщает, что в семье произошла трагедия. Отец Нади Александр Коняхин, старший сын Галины, погиб в боях на Донбассе, его тело не найдено.

Семья может заставить себе сообщить Наде о смерти отца. Галина хотела поделиться историей своего сына, чтобы почтить его память, но вовсю пыталась рассказать о нем подробно что бы Надя не увидела, что ее отец ушел навсегда.

Это последний удар с тех пор, как их увезли из Мариуполя, где две недели прятались в подвале, слушая, как война разрушает их родной город.

Фотограф газеты Саймон Таунсли сфотографировал Надю и ее мать Кристину, когда их эвакуационная колонна прибыла в Запорожье 17 марта.

Путешествие из разрушенного города через российские блокпосты заняло 26 часов, и семья прибыла измученной. Пока Надя молча пила яблочный сок, плачущая Кристина смогла позвонить по видеосвязи Александру, который тогда сражался на передовой, и сообщить ему, что они успешно вышли из блокады.

Надя, Кристина и Галина вскоре уехали из страны, но мужчины в семье остались, и оба Александр и Роман воюют в украинской армии.

«У нас не было выбора», — сказала Галина о своем решении бежать в Испанию. «Наш младший сын [Роман] сказал нам ехать из Украины, потому что мы не знали, что произойдет».

После того, как они прибыли в Испанию в конце марта, друг, увидевший фотографию Нади в Интернете, поделился ею с семьей, а затем связался с The Telegraph.

Перестроиться на мирную жизнь в чужой стране было сложно. «Сначала это было просто невозможно, – говорит Галина. «Нам снились кошмары о Мариуполе, бомбах и самолетах».

Но Надя – жизнерадостный ребенок, который пришел в норму, хотя о Мариуполе мало говорят. «Она познакомилась с новыми людьми, и ей это очень легко», – сказала Галина.

Однако ее голос прерывается рыданиями, когда она возвращается к теме смерти сына: «Сейчас главное, что я хочу сделать, это найти останки моего сына».

Вдова Александра Кристина была очень расстроена, чтобы нормально работать и общаться, а Галина продолжает работать самостоятельно, потому что ее младший сын Роман все еще воюет в украинском спецназе.

По словам Галины, Александр избивал очень любящим отцом, но долго отсутствовал на передовой. После того, как украинские войска нанесли поражение пророссийским сепаратистам в Мариуполе в 2014 году, в городе был установлен рекламный щит, чтобы отпраздновать их победу. На нем изображен Александр в синей полосатой тельняшке верхом на бронетранспортере между двумя вооруженными товарищами. У него на руке маленькая Надя в берете.

По словам Галины, последний раз Надя видела отца 21 сентября прошлого года. Он должен был возвратиться домой в отпуск в феврале, но тут началась война. «Он всегда держал ее за руку, – вспоминала Галина. Его часто не было дома, но когда он приходил домой, он всегда был с дочерью.

Через год, прошедший с тех пор, как она в последний раз видела отца, Надя быстро выросла. Галина говорит, что ее стойкость помогла семье пережить тяжелый период. «Она кролик-энергайзер».

В следующем месяце Надя пойдет в школу и уже выучила некоторые испанские слова. Но Галина мечтает вернуться в свободный Мариуполь, где у нее был дом с бассейном, где любила купаться Надя, и сад, который посадил Александр.

«Поэтому я хочу вернуться в Мариуполь, потому что сад – это память о моем сыне», – сказала она.

Колонка: Киев обвиняют в бомбардировке АЭС в преддверии визита команды ООН

США призывают создать демилитаризованную зону вокруг Запорожья, поскольку Россия утверждает, что украинская атака повредила состав горючего.

Бельгия. «De Standaard» – «Украинцы контратакуют»

В понедельник украинская армия нанесла мощные удары по российским фронтам вблизи Херсона. Будет ли это «долгожданное контрнаступление», еще неизвестно. Ожидания уже велики.

«Сегодня мы начали наступательные действия по разным направлениям, в том числе и в Херсонской области», — сообщила в понедельник днем ​​спикер Южноукраинской армии Наталья Гуменюк. Это стало первым официальным подтверждением водоворота слухов, циркулировавших все утро о жестоких украинских атаках на юге Херсонской области.

Украинские военные едва раскрывают свои карты, поэтому непонятно, насколько масштабно наступление и насколько амбициозна его конечная цель. Примечательно, что больше информации поступило с российской стороны. В Москве подтвердили в министерстве

Обороны Азовского моря известие о наступлении. Только Украина понесла «тяжелые потери», а наступление «с треском» провалилось, утверждает министерство, не имеющее точной информации.

Министерству возразили даже российские военные блоггеры. «Были успешные атаки врага по трем направлениям», — написал российский наемник под псевдонимом «Серая зона» в российском приложении Telegram. На одной «украинская армия продвинулась почти на 6 километров», отметил блогер, а в других местах атаки удалось «с хорошим боем отбить». Однако, по словам российского блоггера, украинцы совершают свои атаки «с полной уверенностью».

Начиная с июня появлялись предположения о большом украинском контрнаступлении с целью возвращения города Херсон. Как порт и столица провинции, это самый большой приз, который Россия получила с момента ее вторжения в Украину в конце февраля. Из-за того, что российское наступление остановилось дальше на юг Украины – цель Одесса на Черном море так и не была достигнута – российская армия оказалась в ненадежном положении.

Херсон находится на западной стороне Днепра, и на всю губернию через широкую реку есть только два моста, плюс два железнодорожных моста. В середине июня украинские военные получили от США очень точные ракетные комплексы «Гимарс». С этого времени Украина взорвала десятки российских складов боеприпасов и командных пунктов на расстоянии до 80 километров по линии фронта. Несколько мостов через Днепр, через которые россиянам пришлось бы отступить в случае необходимости, также регулярно попадали под удар ракет Химарс.

Известный российский ультранационалист Игорь Гиркин, обвиняемый Нидерландами в сбитии пассажирского рейса MH17 в 2014 году, сообщил в понедельник, что «все мосты через Днепр сейчас не используются». «Техника может пересекать реку только через паромы и понтонные мосты», — написал Гиркин в Telegram, но «их тоже сейчас атакуют».

В последние недели российская армия приказала тысячам дополнительных войск взять под контроль Херсонскую область. Будет ли эта азартная игра успешной, можно будет увидеть в ближайшие дни. В то же время остается открытым вопрос, есть ли у Украины достаточный военный потенциал, чтобы рискнуть провести действительно большое контрнаступление. И Генштаб Украины, и украинское блоггерское сообщество вчера оставались осторожными.

«Давайте оставаться осторожными по поводу сообщений об украинском прорыве», — написал киевский оборонный эксперт Илья Пономаренко.

Игорь Гиркин, понедельник днем ​​в Twitter. «Действительно идут тяжелые бои и всю ночь работает украинская артиллерия. Но давайте подождем и посмотрим, прежде чем решим, что это что-то большое. С другой стороны, американский новостной канал CNN процитировал «двух высокопоставленных чиновников США», которые сказали, что Украина все еще «держит» наступление.

В Украине, во всяком случае, ожидания велики. Сначала украинцы смогли помешать России реализовать ее главные планы вторжения – предусмотрев захват столицы Киева, а затем крупный портовый город Одессы. Украина продолжала обороняться в восточной Донецкой области, хотя российская армия едва двигалась туда в последние недели.

Отвоевание Херсона было бы толчком для украинцев и серьезным ударом для президента России Владимира Путина.

Германия «Der Tagesspiegel» – Украина начинает контрнаступление

Ракетные обстрелы российских позиций

Инспекторы едут на Запорожскую АЭС

Шольц призывает создать систему ПВО ЕС

По собственным заявлениям, Вооруженные силы Украины в понедельник начали наступление на юге страны. Действующее в регионе украинское военное командование сообщило о прорыве первой линии фронта российских войск в Херсонской области вблизи оккупированного Россией Крымского полуострова. Идут атаки в разных направлениях.

На днях ранее Киев призвал мирное население покинуть оккупированные территории или искать убежища в подвалах и бункерах. Как сообщает российское информационное агентство РИА-Новости, село Новая Каховка, ранее контролируемое российскими войсками, эвакуировано. Украинские военные заявили, что имеют три моста через Днепр

сделано непроходимым с помощью американских ракетных установок Himars.

Представитель Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что неоднократные атаки на пути поставки России «несомненно ослабили противника». Как и в прошлые дни, в ночь на понедельник были обстреляны российские склады оружия в городе Херсон. Министерство обороны России вечером заявило, что украинские контрнаступления были «с треском провалом» и что украинцы понесли «тяжелые потери». Информацию сначала невозможно было проверить независимо.

В настоящее время Россия контролирует около 20% территории Украины. Почти три месяца шли ожесточенные бои, но достижений почти не было. Президент Украины Владимир Зеленский в июле уже отдал распоряжение об отводе оккупированных территорий.

завоевывать. Тогда армия применила тяжелую артиллерию и ракеты для обстрелов целей на оккупированных Россией территориях. На Донбассе и на юге Украины Кремль пока планирует провести 11 сентября так называемые референдумы, которые будут готовить к объединению с Россией. Ужесточение боевых действий украинских войск, очевидно, призвано помешать реализации этих планов.

После продолжительных споров в понедельник в Украину приехала группа экспертов Международного агентства по атомной энергии. Специалисты проведут проверку Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками. В понедельник электростанцию ​​снова обстреляли, в чем Москва и Киев обвинили друг друга. Сообщается, что повреждена крыша уранового хранилища.

Соединенные Штаты в ближайшую неделю хотят обсудить с Германией и другими союзниками курс в поддержку Украины. Министр обороны США Ллойд Остин пригласил членов Контактной группы по Украине на встречу на базе ВВС США в Рамштайне 8 сентября, сообщило в понедельник Командование Вооруженных Сил США в Европе.

В своей программной речи о европейской политике в Праге в понедельник федеральный канцлер Олаф Шольц призвал к значительному укреплению оборонного сотрудничества в ЕС. Для этого канцлер хочет создать новую систему ПВО. Шольц предложил центральную роль Германии в организации противовоздушной обороны в Северной и Восточной Европе. Такая система была бы дешевле и мощнее, чем если бы каждый строил свой собственный путь и очень сложную ПВО. В Европе для защиты от угроз из воздуха и космоса нужно «много наверстать».

Шольц заверил Украину: «Мы будем поддерживать эту поддержку, надежно и прежде всего: столько, сколько потребуется». Реконструкция — это «напряженная работа поколений». Он анонсировал конференцию по реконструкции в Берлине на 25 октября. Он также призвал к лучшей координации помощи Киеву в области вооружения. «Поэтому вместе с Нидерландами мы положили начало инициативе, направленной на постоянное и надежное разделение труда между всеми партнерами в Украине», – сказал политик СДПГ. «Я могу представить, например, что Германия возьмет на себя особую ответственность в развитии украинской артиллерии и ПВО».

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» – «Украина объявила о начале наступления на юге»

По собственным заявлениям, украинские Вооруженные силы начали анонсированное ранее контрнаступление на юге страны. Цель – вернуть город Херсон, который был оккупирован Россией в течение месяцев. Гражданское население попросили покинуть спорные районы. Два месяца ожидается, что Украина атакует оккупированные Россией территории на юге. Посредством современных систем оружия с Запада Украине удалось уничтожить российские маршруты поставок за последние недели.

Статья: Шольц выступает за реформирование Европейского Союза

Федеральный канцлер произносит программную речь в Праге

Обмен вооружениями закрыт.

Канцлер Олаф Шольц представил свои идеи по поводу реформы Европейского Союза в понедельник в свете поворотного момента, который он объявил. «Если не сейчас, то когда мы собираемся создать суверенную Европу, которая сможет удержаться в многополярном мире?» – сказал он в программной речи в Пражском Карловом университете.

Он выступал за «геополитическую Европу, способную к глобальной политике», поддерживал расширение союза, но объединял это с необходимыми институциональными реформами. его предложения по укреплению европейской оборонной политики пошли дальше.

Поэтому Шольц предложил выстроить общеевропейскую систему ПВО. возможными партнерами он назвал Польшу, Балтию, Нидерланды, Чехию, Словакию и скандинавские страны. Такая система была бы дешевле и эффективнее, чем если бы каждая страна прилагала национальные усилия, утверждал он. Шольц также продемонстрировал готовность ослабить строгие ограничения на экспорт немецкого оружия и взять на себя ответственность за развитие украинской артиллерии и ПВО.

Канцлер выступила за «постепенный» переход к решениям большинства во внешней и налоговой политике, начиная с постановлений о санкциях. Он предложил новое разделение труда в комиссии ЕС и новый баланс в составе парламента ЕС. Кроме того, должна быть упразднена возможность блокирования статьи 7 процедуры проверки верховенства права. некоторые из этих предложений требуют изменений в договоре. Шольц оставил этот вариант открытым, не упоминая о конвенции.

Шольц призвал к обязательной стратегии снижения высокого уровня долга в странах ЕС. В то же время это должно способствовать росту и быть «политически коммуникабельным». Он также предложил «стратегию «Сделано в Европе 2030». По сравнению с Кремниевой долиной или китайскими и японскими поставщиками Европе приходится «отражаться на вершине», сказал он.

На следующей встрече с чешским премьер-министром Петром Фиалой оба договорились о запланированном обмене вооружениями. До конца года Чехия должна получить 14 германских танков Leopard 2 и один эвакуационный танк типа Buffalo. Прага в свою очередь поставляла Украине советские танки Т-72. Фиал говорил о «большом шаге» в сотрудничестве в оборонном секторе.

Колонка: Европе нужна энергия

Парижу пришлось долго ждать, пока Берлин снова станет двигателем дискуссии о будущем Евросоюза. В понедельник узел лопнул.

В Праге канцлер Шольц представил целый пакет реформаторских предложений, направленных на укрепление ЕС. Это нужно срочно.

Великороссийский империализм Путина стал острой угрозой европейской безопасности и процветанию. Экономически Европа оказалась еще в большей зависимости от Китая, чем от России.

При следующем президенте Америка может снова переиграть своих союзников. Если европейцы хотят продолжать жить в соответствии с собственными представлениями о демократии, правах человека и рыночной экономике, то они должны активизировать свое сотрудничество во всех важных политических сферах и организовывать его более эффективно. Шольцу также пришлось долго выступать в Карловом университете, чтобы разобраться со всеми моментами, которые уже давно мучают дебаты о европейских реформах.

Эти предложения не были абсолютно новыми, ни о создании своего рода предыдущего ЕС, как предлагал Макрон, ни о принятии решений большинством, которые уже продвигал Шольц.

Пока он не имел какого-то громкого успеха. Даже в Германии, которая считает себя европейским образцом для подражания, многим сначала придется привыкнуть к переголосующему мнению, когда речь идет о решении по миграционной политике, накопления долгов или военных операций.

Однако нации свободной Европы должны уже осознавать, что вместе они могут защитить свою свободу и процветание лучше и долго, чем отдельно. Ваши правительства должны выступать за объединение, а не национальный эгоизм и раскол. Шольц привел пример этого в каролине, как и Макрон в Сорбонне. Однако крупным европейцем не становятся большими тезисами, а только большими делами.

Франция «Le Figaro» — «Эксперты МАГАТЭ направляются в Запорожье»

Беспрецедентная инспекционная миссия должна начаться в ближайшие дни.

Эксперты МАГАТЭ, предназначенные для инспектирования Запорожской АЭС, отправились в понедельник из Вены в Украину.

«День настал, миссия МАГАТЭ в Запорожье уже в пути. Мы должны защитить безопасность Украины и крупнейшей электростанции Европы. Так Рафаэль Мариано Гросси объявил в понедельник утром об ожидаемом отъезде группы экспертов на украинскую атомную электростанцию ​​в Запорожье, шести реакторам которой угрожают боевые действия между российскими оккупационными силами и украинскими войсками.

После терпеливых переговоров эта опасная экспедиция переносит атомное агентство, штаб-квартира которого находится в Вене, Австрия, на неизвестную территорию. «Эта миссия будет самой тяжелой в истории МАГАТЭ из-за боевых действий, которые ведет Россия на земле», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, отправляясь в Стокгольм. Несмотря на то, что Россия согласилась с неизбежным прибытием миссии и приветствует визит, невозможно договориться о прекращении огня, чтобы облегчить проезд транспортных средств с гербом МАГАТЭ.

Желая подать пример, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси решил возглавить миссию, ему помогала француженка Лиди Эврард, бывший комиссар Управления ядерной безопасности (ASN), назначенный директором в прошлом году Заместитель генерального директора МАГАТЭ по ядерной безопасности. Такое лидерство, беспрецедентное в туманности международных организаций и особенно рискованное, отражает грандиозность проблем. В субботу украинский оператор «Энергоатом» заявил, что «повреждена инфраструктура станции и существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ». В понедельник спутниковые снимки фирмы Maxar показали точки попадания трех минометных снарядов на крыше пристройки, что в 120 метрах от реактора номер два. По данным НАЭК «Энергоатом», десять жителей получили ранения при обстреле на выходных в соседнем городе энергодар. Сообщается, что четверо пострадавших были работниками завода. Мэрия Запорожья с 23 августа раздает таблетки йода жителям, проживающим в радиусе 50 км от АЭС, отмечая, что йод можно принимать только в случае радиационной опасности.

Киев и Москва обвиняют друг друга в артиллерийских обстрелах вблизи комплекса, на берегу Днепра. В ночь с 25 на 26 августа шесть водопроводных реакторов ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1000 мегаватт были «полностью отключены» от сети из-за повреждений линий электропередач, а затем снова подключены и перезапущены. Первая в истории крупнейшая атомная электростанция в Европе торжественно открыта в 1985 году, когда Украина еще официально была советской социалистической республикой.

В течение нескольких месяцев Рафаэль Мариано Гросси, приехавший 25 августа в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном, предупреждал о «реальном риске ядерной катастрофы». Теперь он надеется, что миссия прибудет туда «позже на этой неделе». Тринадцать других членов происходят из нейтральных стран или стран, которые Кремль считает приемлемыми (Албания, Китай, Франция, Италия, Иордания, Литва, Северная Македония, Мексика, Польша, Сербия).

По словам Гросси, их цель состоит в том, чтобы провести инвентаризацию ситуации перед тем, как ремонтировать основные элементы, перезапускать поврежденные системы передачи, проверять бассейны для хранения отработанного ядерного топлива и решать деликатный вопрос поставки электроэнергии, который важен для охлаждения. реакторы

В понедельник семь наиболее индустриализированных государств планеты (G7) указали пальцем на Россию за ее отказ демилитаризовать периметр электростанции, превращенный в закрепленный военный лагерь. Заявляя, что они «глубоко озабочены» рисками ядерной аварии, они просят гарантировать «неограниченный» доступ специалистов МАГАТЭ к инфраструктуре и предупреждают, что «любая попытка России отключить станцию ​​от украинской электроэнергетики будет неприемлема».

«Энергоатом», со своей стороны, уже осуждает давление российских кафиров на персонал станции с целью отказа от выявления каких-либо доказательств преступлений, халатности и разного рода запугиваний, совершенных российскими войсками на территории станции.

Турция «Daily Sabah» — Миссия МАГАТЭ направляется на украинскую АЭС, Россия бьет по Донецку

Команда Организации Объединенных Наций по ядерному надзору вчера отправилась на украинскую Запорожскую атомную станцию, сказал руководитель агентства, поскольку Россия и Украина обменивались обвинениями в обстрелах вблизи этой станции, подпитывая опасения радиационной катастрофы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси месяцами пытался получить доступ к Запорожской станции, крупнейшей в Европе, которая была оккупирована российскими войсками и управлялась украинскими рабочими с первых дней шестимесячной давности. войны.

Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Россия и Украина обменялись заявлениями о ракетных и артиллерийских ударах по станции или вблизи нее в воскресенье, что усилило опасения, что бои могут повлечь за собой массовую утечку радиации. Под шквалом обстрелов на прошлой неделе заведение уже временно вышло из строя.

«День настал», — написал Гросси в Twitter, добавив, что базирующаяся в Вене «Миссия поддержки и помощи» МАГАТЭ сейчас в пути.

Колонка: «ЕС: Впереди тяжелая зима»

ЕВРОПЕЙЦЫ готовятся к тяжелой зиме без поставок газа из России в рамках последствий войны в Украине.

В конце прошлого месяца Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что Европе следует резко сократить потребление газа в последующие месяцы, иначе старый континент может ждать долгая суровая зима.

«Мир переживает первый действительно глобальный энергетический кризис в истории», — написал Фатих Бирол, исполнительный директор МЭА.

Предупреждение пришло в то время, когда волна жары уже обострила энергетический кризис, самую серьезную проблему, с которой столкнулась Европа за последние десятилетия.

Согласно расчетам МЭА, за эти три месяца должно быть сэкономлено около 12 миллиардов кубометров природного газа, что эквивалентно 130 танкерам сжиженного природного газа (СПГ).

«В моих разговорах с европейскими лидерами я призвал их сделать все возможное прямо сейчас, чтобы подготовиться к долгой, тяжелой зиме. Отрадно видеть готовность ключевых европейских лидеров быть проактивными в этом вопросе. Это потребует твердой решительности и решительности, чтобы довести это до конца», – отметил Бироль.

Правительства европейских стран пытаются заполнить подземные хранилища природным газом, чтобы обеспечить домохозяйства достаточным количеством топлива для согревания домов в предстоящую зиму.

Япония «The Japan Times» – Карта украинской войны. Ущерб отслеживается с помощью краудсорсинга и спутников.

Статья: Сушка рисовых полей представляет угрозу национальной безопасности

Российские ракеты, обстреливающие Украину, вынудили Японию увеличить расходы на оборону. Сейчас, в связи с ростом напряженности вокруг Тайваньского пролива, растут призывы устранить другую угрозу безопасности: высыхание рисовых полей.

Десятилетиями японские потребители едят меньше риса и рыбы в пользу большего количества хлеба, мяса и пищевого масла, что привело к тому, что показатель самообеспеченности страны продовольствием по калориям упал до 37% в 2020 году с 73% в 1965 году — самого низкого показателя большие экономики.

Тошиюки Ито, вице-адмирал в отставке Морских сил самообороны, сказал, что отказ правительства от рисовых полей и других сельскохозяйственных угодий делает страну более уязвимой, чем когда-либо.

«Они ничего не делают для национальной безопасности», — сказал Ито, теперь профессор Канадзавского технологического института, о министерствах Японии, ответственные за производство продуктов питания. «Они думают только об экономической эффективности».

Влияние высших мировых цен на зерно, дефицита удобрений и инфляции на топливо, усиливающееся ослаблением иены, уже проникает в японские потребители в последние месяцы, когда супермаркеты дорожают на все, от лапши быстрого приготовления до мороженого.

Но любая значительная блокада или нарушение морских путей вокруг Китая и Тайваньского пролива может иметь большие последствия, чем просто инфляция цен. В отличие от Соединенных Штатов и Европейского Союза, Японии было бы от чего отказаться, если импорт продовольствия прекратится.

По словам Нобухиро Сузуки, профессора экономики сельского хозяйства Токийского университета, для обеспечения национальной безопасности страны для Японии крайне важно увеличить количество риса и пшеницы, выращенных внутри страны.

«С точки зрения национальной безопасности продовольствие должно стоять перед оружием», — сказал он. «Если у вас нет пищи, вы не можете драться».

Уход Японии от диеты, в которой доминирует рис, был частично обусловлен более высоким доходом на душу населения. Расширение мировой торговли способствовало появлению большего количества импортных пищевых продуктов, а посещение путешествий и телевидения способствовало более разнообразным пищевым привычкам.

Рост числа работающих женщин и одиноких людей также повлек за собой изменения в образе жизни и привлечения фастфуда — страна может похвастаться третьей по количеству заведений McDonalds после США и Китая.

Потребление морепродуктов на душу населения упало до 25 килограммов в год с более чем 40 килограммов два десятилетия назад, и те, кто выбирает рыбу, все чаще предпочитают более жирный импорт, например скумбрии и лосося из Норвегии и Чили, согласно правительственным данным.

Другим важным фактором понижения уровня самообеспечения стала почти полная зависимость Японии от импортного зерна для кормления животных. Это означает, что большинство говядины, выращенных в домашних условиях, не учитывается в расчетах самообеспечения.

Увеличение зависимости от импорта беспокоит бывшего министра сельского хозяйства Хироши Морияму. В июне он возглавлял группу законодателей правящей Либерально-демократической партии, которая представила доклад премьер-министру Фумио Кисида, призывая правительство к более активным действиям по продовольственной безопасности.

«The Washington Post» – «В Россию прибыли иранские беспилотники»

НОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ТОЧНЫХ УДАРОВ

США и союзники говорят, что испытания показали технические сбои

Российские грузовые самолеты тихо забрали первый из десятков боевых беспилотников иранского производства для использования против Украины, заявили официальные лица США, что подчеркивает углубление связей между Москвой и Тегераном, а также подчеркивает борьбу России со снабжением его перенапряженными войсками.

Транспортные самолеты вылетели из Ирана 19 августа, перевозя по крайней мере два типа беспилотных летательных аппаратов, оба способны нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели, согласно разведывательным данным, собранным американскими и другими шпионскими службами.

Но в то время как оружие может дать значительный толчок военным усилиям России против Украины, передача была омрачена техническими проблемами, заявили в интервью представители службы безопасности Соединенных Штатов и союзного правительства. По словам официальных лиц, во время первых испытаний россиян иранские беспилотники потерпели многочисленные неисправности.

«В системе есть несколько ошибок», — сказал представитель службы безопасности союзников, правительство которого внимательно следило за передачей. Чиновник говорил на условиях анонимности и не раскрывал их национальность для обсуждения конфиденциальной разведки. «Россияне недовольны», – сказал чиновник.

Статья: «Погиб 4-летний ребенок, а жизнь матери разрушилась»

Смерть девочки показывает жестокость войны в Украине

Четырехлетняя Елизавета Дмитриева улыбалась, толкая свою коляску по улице в Виннице, Украина. Прошло почти пять месяцев войны, но город, куда сбежала из Киева ее семья, казался достаточно безопасным. Ее мать сняла видео в Instagram, когда родившаяся с синдромом Дауна «Лиза» стала лидером в момент счастливой независимости.

Лишь через час девочка была мертва, ее мать была тяжело ранена. А изображение ее черно-розовой коляски, перевернутой на бок и забрызганной кровью, станет символом ужасных потерь, нанесенных вторжением России даже самым молодым украинцам.

Что вспоминает Ирина Дмитриева, переживая ужас того июльского утра в своем первом после ухода из больницы интервью, это оглушительный шум над головой, который она подумала о самолете. Она подняла глаза, чтобы увидеть большую ракету, и немедленно присела, чтобы попытаться защитить своего ребенка.

«Не было времени ничего делать», — сказала Ирина The Washington Post. «Все закончилось мгновенно».

Пока ее травмы медленно заживают, она продолжает воспроизводить последние моменты с Лизой. Они шли с одной встречи на другую, и Ирина благодарна, что в этот момент надежно пристегнула дочь в коляску, потому что они спешили. Иначе она говорит: «Кто знает, где бы она оказалась?»

Ее решение означало, что семья имела невредимое тело, которое они могли оплакивать и похоронить, в отличие от многих других тел, разнесенных в тот день.

«Она была моей жизнью», — сказала Ирина о Лизе. «То, что у меня забрала Россия, нельзя простить. Все мои планы разрушены».

Ирина была на 14 неделе беременности, когда врачи сообщили ей и ее мужу Артему об осложнениях. Их ребенок родится с пороком сердца и другими проблемами; Лучше всего было бы прервать беременность, посоветовали врачи. Пара сказала нет.

Через два месяца после рождения Лизы генетический тест показал, что у нее синдром Дауна — хромосомное заболевание, обычно вызывающее физические и интеллектуальные пороки. Через пять месяцев ей сделали операцию на сердце, длившуюся более пяти часов. Ее мать делилась фотографиями в социальных сетях во время госпитализации Лизы, и на этих фотографиях многие узнали маленькую девочку.

В течение всей короткой жизни Лизы Ирина использовала Instagram, чтобы пролить свет на проблемы, надежды и страхи воспитания ребенка с синдромом Дауна. Аккаунт стал онлайн-дневником, также задокументировав ее расставание с Артемом. Пара развелась, когда Лиге было 2 года.

«Это был единственный вид материнства, который я знала», — сказала Ирина, описывая многочисленные медицинские приемы, ставшие обычной частью жизни. Каждый вечер, прежде чем заснуть, Лиза напоминала ей: «Ты мой самый умный, самый красивый, идеальный ребенок».

Фотографии рассказывают историю любви через все времена года. Вот Лиза, одетая ведьмой на Хэллоуин. Лиза в шляпе от солнца на пляже. Лиза, лежа на постели со свежим белым снегом.

В одном видео она бежит через лавандовое поле и крутится в сиреневом платье. Это был любимый семейный пес, рыхлый мопс по имени Бен, показавший ей, как крутиться кругом.

«Можно ли влюбляться снова и снова?» – написала ее мать под фотографией за несколько недель до смерти Лизы.

Ракетный удар 14 июля в Виннице унес, по меньшей мере, 23 жизни, в том числе еще двое малолетних детей. Российские ракеты попали в центральный украинский город, вдали от линии фронта, также повредили девятиэтажное офисное здание, рестораны и жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это «открытым терактом».

Среди темного густого дыма Ирина почти сразу поняла, что Лизы больше нет. Она увидела, как она все еще была пристегнута в коляске. Ноги ее дочери, обутые в зелено-белые кроссовки, были расставлены под неестественным углом. У коляски была отрезана человеческая нога — чужая.

Ирина вспоминает, как кричала о помощи. Никто не отозвался.

Маму в тяжелом состоянии доставили в Винницкую городскую клиническую больницу, где она проведет месяц. Врачи извлекли из ее желудка осколки, в том числе кусок, застрявший у жизненно важной артерии. Ее левая нога была разбита. Во время операции на левой руке удалили осколок от снаряда. Она еще не восстановила ощущение некоторых пальцев.

С больничной койки Ирина сказала матери, что хочет, чтобы Лизу похоронили в белом платье — «как принцессу», — сказала она. А через три дня после нападения на фотографиях изображена маленькая девочка, которая лежит с цветочной короной на голове, а у ее ног в открытом сундуке скопилось несколько ее любимых игрушек. Среди них была заветная мышка, всюду ходившая с ней.

Те кадры по похоронам, на которые Ирина не смогла попасть из-за тяжести травм, на которые она пытается не смотреть, ей кажется, что дочь все еще с ней.

«Ментальная боль хуже, чем физическая боль», — сказала она.

Ей 34 года, и, как и другие родители в Украине, она борется с болезненной, бесчисленной потерей. По данным ЮНИСЕФ, с начала войны было подтверждено, что около 1000 детей были убиты или ранены, хотя агентство считает, что настоящее количество намного выше.

В социальных сетях Ирина завалена тысячами сообщений о любви, молитве и поддержке со всего мира. Некоторые люди поделились с ней картинами и стихами.

Выливание принесло утешение, хотя Ирина говорит, что у нее ничего не осталось.

Во сне, приснившемся ей на следующий день после нападения, она увидела Лизу в белом платье, окруженном ярко-желтым дымом. Она обняла свою дочь, которая потом отошла. Она попыталась добраться до руки Лизы, но не могла ее схватить.

«Я прошу Лизу взять меня с собой, – сказала Ирина.

«Сейчас не твое время, – сказала Лиза матери. «Ты должен жить».

Подпись под фото: «Лиза Дмитриева была в своей черно-розовой коляске, когда ее убили 14 июля во время российского удара по Виннице, Украине. СЛЕВА: Лиза с мамой Ириной Дмитриевой, которая после нападения месяц пролежала в больнице и пропустила Лизинные похороны.»

Канада «The Globe and Mail» – «Нарастает давление с целью отмены запрета на выезд мужчин из Украины»

Запрет Украины на выезд взрослых мужчин из страны для прохождения военной службы вызывает растущую критику и юридические проблемы, поскольку война затягивается, а экономика дает сбои.

Было подано несколько петиций с призывом к правительству отменить это мероприятие, а группа юристов подала иски, утверждая, что оно нарушает конституцию.

Один юрист также обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой подтолкнуть Киев к отмене этого правила.

«Ни одна другая страна так не делает», — сказал Александр Гумиров, приславший письмо госпоже Бачелет с просьбой вмешаться. «Даже России, которая нас убивает. Теперь мы оказались в ситуации, что мы боремся в стране за свободу и мы менее либеральны, чем нападающая на нас страна».

Комиссия ООН еще не ответила на письмо, но призвала Украину проявить соболезнования тем, кто пытается скрыться.

Президент Владимир Зеленский объявил о запрете, который распространяется на мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, когда он ввел военное положение 24 февраля.

Тогда он заявил, что этот шаг необходим «для обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности». Она остается в силе, хотя есть несколько исключений, в том числе для мужчин с заболеваниями, иностранных студентов, родителей-одиночек и тех, кто ухаживает за троими и более детьми.

Большинство наблюдателей признают, что Украина имеет право мобилизовать как можно больше людей для защиты от россиян, в том числе путем призыва на военную службу. Но по мере того как война идет уже седьмой месяц, а рабочих мест становится все меньше, принуждение многих мужчин оставаться в стране становится все труднее оправдать.

Критики говорят, что армии не нужны люди, которые не годятся или хотят воевать. Поэтому, добавляют они, нет смысла запрещать миллионам безработных мужчин выезжать за границу в поисках работы, которая будет поддерживать их семьи и будет вносить финансовый вклад в страну.

Есть также опасения, что заставляя мужчин остаться, Киев просто создает мишени для русских солдат на оккупированных территориях.

Исследование политолога Адама Джонса показало, что силы завоевателей обычно рассматривают гражданских мужчин в возрасте от 15 до 55 лет как опасность. Из 458 человек, убитых во время российской оккупации киевского пригорода Бучи в марте прошлого года, 366 были мужчинами. Также поступали сообщения, что русские солдаты заставляли украинских мужчин воевать на передовой.

Запрет «противоречит конституции и всем международным законам, которые Украина приняла и ратифицировала», — заявил киевский юрист Дмитрий Бусанов, входящий в группу, занимающуюся судебным обжалованием.

Он указал статью 33 Конституции, которая дает людям «право беспрепятственно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, установленных законом».

Бусанов сказал, что парламент не закрепил это требование в законе, а представил его в виде постановления кабинета министров. «Проблема в том, что если есть ограничение конституции, оно должно быть ограничено законом, и нет закона, который сказал бы, что мужчинам в таких условиях запрещается покидать страну».

Хотя господин Бусанов обычно занимается правом в сфере недвижимости, господин Бусанов был настолько возмущен запретом, что взял два дела на безвозмездной основе, чтобы обжаловать его. Его клиенты — пара мужчин за 40, которые переехали в центральную Украину из Донецка и Мариуполя из-за боевых действий. Теперь они не могут найти работу, и у обоих есть жены и двое детей, которых нужно содержать.

«Нам в Украине нужен судья, который вынесет справедливое решение», – сказал г-н Бусанов. А пока он рассматривает возможность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека.

Он и другие говорят, что из-за ухудшения состояния экономики страны многие мужчины все более отчаянно пытаются уехать. Все больше людей дают взятки или обращаются в десятки онлайн-сервисов, обещающих переправить мужчин через границу примерно за 1500 долларов США.

Муж Оксаны Дручининой Денис пошел еще более рискованным путем.

Ранее они жили в Молочанске под Запорожьем и оба работали в Меннонитском центре, поддерживаемом канадской благотворительной организацией. Когда в конце февраля город заняли русские войска, семья отправилась в Киев. Госпожа Дручинина и трое их детей уехали в Абботсфорд, Британская Колумбия, а 27-летняя Дручинина переехала в западную Украину.

Он попытался выйти, подав заявление на освобождение. Когда это удалось, он решил попытать счастья с россиянами.

Он уехал на юг Украины, пробрался через российские блокпосты и попал в Крым. Оттуда он четыре дня ехал на автобусе через Россию до границы с Латвией, затем почти два дня ждал перехода. В конце концов он добрался до Польши, где ждет канадскую визу. Он рассказал жене, что три четверти человек в автобусе были мужчинами из Украины.

«Я понимаю, что они не хотят, чтобы все мужчины покидали страну», – сказала госпожа Дручинина. «Но с другой стороны, им не нужны люди для борьбы, которые не хотят сражаться».

Господин Зеленский защитил запрет и отверг критику. В ответ на петицию, набравшую 27 тысяч подписей, он сказал: «Можем ли мы показать эту петицию родителям, потерявшим своих сыновей, защищая страну?»

Он также указал на раздел конституции, говорящий, что свобода передвижения может быть ограничена в условиях военного положения.

Правительство расширило некоторые исключения. С мая мужчины могут выехать за границу на 30 дней, если они будут являться водителями-волонтерами по гуманитарной помощи. 1 сентября предприниматели смогут выйти на неделю, но должны внести залог около 7 тысяч долларов. А в прошлую субботу премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что моряки торгового флота могут пересекать границу, если получат разрешение местного военного административного органа.

Некоторые парламентарии хотят, чтобы правительство пошло дальше. Георгий Мазурашу, принадлежащий к партии господина Зеленского «Слуга народа», предложил несколько законопроектов по смягчению ограничений, но не нашел поддержки среди своих коллег, поскольку вопрос слишком чувствительный.

«Главное, что если бы мы наконец-то отошли от эмоциональных решений… это было бы во благо простых граждан, экономики, а значит, обороноспособности и страны в целом», — сказал он.

Cтатья: Киев начинает контратаку, чтобы отразить территорию, которую контролирует Россия

В понедельник украинские войска начали наземные наступления на нескольких участках фронта в Херсонской области на юге Украины, очевидно, усиливая контрнаступление, направленное на возвращение территории, захваченной Россией.

Обострение боевых действий совпало с объявлением руководителя Международного агентства по атомной энергии о том, что группа ядерных экспертов посетит оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию ​​на другом участке фронта примерно в 160 километрах к северо-востоку, где часто обстрелы повысили угрозу катастрофического выброса радиации. Украинцы говорят, что персонал завода – перегруженный работой и плохо себя вел со стороны российских войск – пытался поддерживать его безопасную работу, мотивируя это сочетанием обязанностей и давления. МАГАТЭ хочет оценить безопасность станции и состояние работников и установить там постоянное присутствие для мониторинга радиации.

В течение нескольких месяцев украинские чиновники обещали широкое контрнаступление в Херсонской области, чтобы отбросить российские войска от западного берега реки Днепр, природного барьера. Остается непонятным, были ли бои в понедельник началом этих масштабных усилий.

Правительство президента Владимира Зеленского находилось под давлением , чтобы начать значительную операцию до того, как осенние дожди не сделают сельскую местность грязной и непроходимой, до того, как опасающийся энергетический кризис подорвет поддержку Европы, и до того, как российские силы смогут дополнительно укрепить и пополнить свои позиции.

Во время боевых действий в понедельник Украина ускорила то, что было безжизненным движением в наземных операциях, даже когда их дальние удары по контролируемой Россией территории усилились летом.

Но существует много рисков, поскольку украинские войска продвигаются по сельскохозяйственным полям и оросительным каналам вдоль северного края Херсонской области.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ