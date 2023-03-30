Чем задобрить домового и как делать обереги — знают в Ровенской области

Во все века наши деды-прадеды уважали то, что мы сегодня называем оберегами.

Прошли тысячелетия, но вера людей в действие амулетов-оберегов осталась неизменной. В Одесской области их изготовлением занимаются многие мастера, не уступающие таланту предкам. Колоритные украинские обереги умело мастерят и в живописном селе Дубиново Савранской общины. Здесь этим промыслом занимается добрый десяток крестьян. Среди них Людмила Рубан, ее дочь Александра и бабушка Татьяна Бондаренко.

— Лет десять назад в Вербное воскресенье мы поехали в Одессу. Там у церкви люди продавали праздничные обереги. С тех пор мы и решили заняться их изготовлением, — рассказала миловидная, с длинной русой косой и голубыми глазами Александра, которая еще 8-летним девочкам пристрастилась к этому делу. — Со временем начали реализовывать обереги и разные сувениры на различных культурно-художественных мероприятиях, накануне церковных праздников. Для привлечения изобилия и уюта в доме, богатства, удачи, здоровья изготавливаем обереги в виде декоративного венчика или подковы с наклеенными аппликациями, целебными травами, зернами. Еще делаем «маковойчики». Освященные на Маковия, они привлекают судьбу, счастье и суженого…

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Также мастерят колоритных кукол-домовых

А еще Рубаны — единственные на всю деревню — мастерят колоритных кукол-домовых, которые придают уют каждому дому. Наши предки точно знали, что «ни один дом не живет без домовичка». Этот мистический невидимый хранитель обязан беспокоиться о поддержке достатка, уюта и порядка в доме и подсобных хозяйственных пристройках.

Есть у украинского домового даже собственный праздник, который приходится на 10 февраля. В этот день домового угощали кашей. Правда, пожилые люди говорят, чтобы задобрить домового, его нужно регулярно угощать чем-нибудь вкусненьким. Радуется он также, если в доме есть его кукла!

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С началом войны Александра с матерью, сестрой и бабушкой мелькнули в Чехию, прихватив с собой несколько оберегов. Девушка работала в косметической фирме. Мать и сейчас трудится на автозаводе, а бабушка ухаживает за внучкой. Но в канун Нового года Александра вернулась в родную деревню над Бугом. Домой девушку, несмотря на вероятную угрозу вражеских ракетных обстрелов, привела искренняя любовь к местному парню, полицейскому Виталию Пчелинскому. В конце декабря молодожены обручились, уже приобрели собственную избушку и потихоньку обживаются. Юная хозяйка ради счастливой и мирной жизни уже украсила жилище собственноручно изготовленными оберегами и планирует постепенно наладить семейное дело.

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