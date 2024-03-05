Встречи с бойцами, тонна посылок и бесценная благодарность: как работает тарутинский клуб волонтеров

Военный, который приезжает домой, чтобы увидеть своих двойняшек, родившихся в его отсутствие, с которыми ему бесконечно хорошо, думает о том, как поскорее вернуться на линию огня, к своим побратимам, и сражаться, борясь за победу.

Также и люди разных профессий и пенсионеры делают все, чтобы согреть, накормить, вылечить, вдохновить тех, кто круглосуточно в окопах отвоевывает нашу свободу.

Эмоциональная встреча с «Маэстро»

Таковы главные приоритеты патриотически настроенных и ответственных граждан Украины, поэтому многие сегодня или на фронте, или помогают тем, кто его держит. Каждый ежесекундно занят своим важным делом. А когда военные и волонтеры встречаются — наступает эмоциональная пауза. А потом наворачиваются слезы от осознания того, насколько важны эти вязаные носки, окопные свечи, домашняя выпечка и еще множество всего.

Именно о такой встрече и хочу рассказать.

Она состоялась недавно в Тарутинском волонтерском женском клубе пенсионеров. В родной поселок в короткий отпуск приехал 26-летний военный с позывным «Маэстро». Приехал, чтобы впервые увидеть своих двойняшек — почти полугодовалых сына Даниила и дочь Софию, и понянчиться с ними хоть немножко.

Познакомился с будущей женой в педучилище (она училась на преподавателя музыки по игре на фортепиано), которое он закончил по классу «Аккордеон». Хотел стать учителем музыки или руководителем творческого ансамбля. Но в 2019 году решил, что правильнее будет пойти служить. И, так и не закончив высшее педагогическое образование в Одессе, оставив в тылу молодую жену, стал на защиту родной Украины.

И уже пятый год подряд «Маэстро» виртуозно управляет дронами на Сумском направлении, оттачивает мастерство на учебных курсах, пополняет копилку сбитой вражеской техники и передает свои знания молодым бойцам.

Приехав домой, воин несколько раз заходил к волонтерам в женский клуб пенсионеров. И чтобы поблагодарить за бесценную помощь, которую они оказывают его подразделению, и просто поговорить и поддержать. Радости женщин не было предела. Они внимательно слушали его рассказы, плакали с ним и брали на заметку, что еще надо передать ребятам в следующих посылках.

Перед его отъездом женщины отправили в подразделение «Маэстро» несколько посылок с необходимыми вещами и сладостями. Поэтому там его будет ждать теплый привет из родного края, который он с радостью разделит со своими побратимами. Ведь даже находясь в отпуске, он о них все время рассказывал и вспоминал. Для него это его вторая семья, самые надежные друзья. И сказал, что как бы ни было трудно, он будет там до победного завершения войны, пока стране будет нужна его помощь.

Особая Благодарность для женщин

Стоит сказать, что спектр помощи, которую осуществляет клуб с момента открытия в ноябре прошлого года, значительно расширился. Кроме теплых носков и шерстяных поясов для поясницы, которые они отправляли всю зиму, женщины начали перешивать белье для раненых в госпиталях, шить утепленные коврики для сидений в бронетехнике, одеяла для блиндажей, теплые подкладки для носилок.

— Раненым очень холодно, когда их приходится долго выносить с поля боя, — сказал другой воин — уроженец громады, который также наведывался в клуб и даже передал Благодарность от командира своей части.

После этого утепленные носилки стали конвейером идти по назначению, а Благодарность от военных заняла почетное место в помещении клуба и в сердце каждой женщины. У этих людей богатый трудовой стаж, все они за свою жизнь получали много грамот, но эта Благодарность, как они говорят, — самая особенная.

Недавно от Болградского райсовета женщины получили в подарок швейную машинку, которую во время посещения клуба обещал предоставить его председатель Михаил Садаклиев. И теперь они могут быстрее отшивать все необходимое для фронта.

Тонна посылок и сплочение людей

Волонтеры-пенсионеры вступили в Ассоциацию волонтеров Украины и отправляют жизненно важные вещи по всем направлениям, где сегодня идут боевые действия.

За четыре месяца работы клуб отправил одну тонну посылок. Они смогли не только наладить производство нужных приспособлений для военных, но и своим примером привлечь к помощи многих людей из Тарутино и соседних сел.

Работа Тарутинского волонтерского клуба — на устах всей округи. Его 15-20 участников смогли организовать целое волонтерское движение в Тарутинской и Бородинской громадах и продолжают это делать каждый день. Сплотились в Ривненском и Тарутинском лицеях, Ярославецкой Второй, Петровской, Березинской школах, жители Подгорного, Бородина. Закупают ткань, продукты, вяжут, шьют, готовят, приносят продукты, газовые водки, оказывают любую другую посильную помощь, отправляя на передовую все то, что может спасти жизнь, поможет продержаться, выстоять, победить. И делают это с любовью и с искренней молитвой о здоровье своих защитников.