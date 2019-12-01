Чем полезны бобовые культуры?

Семена растений семейства бобовых уникальны. Они полезны, вкусны, питательны, богаты клетчаткой, витаминами (А и группы В), железом, кальцием, углеводами, фолиевой кислотой. А также отличаются высоким содержанием белка, жиров и крахмала.

Фасоль

Фасоль богата клетчаткой и пектинами, которые выводят из организма токсичные вещества, соли тяжелых металлов. Еще в семенах фасоли много калия, поэтому они полезны при атеросклерозе и нарушениях ритма сердца. Некоторые сорта фасоли имеют в своем составе вещества, способствующие укреплению иммунитета и невосприимчивости к гриппу, кишечным инфекциям.

Совет: перед варкой фасоль следует замочить на 8-10 часов. Если такой возможности нет, прокипятите фасоль, оставьте на час, после чего слейте воду и готовьте в новой воде. Без замачивания фасоль не может считаться диетической пищей.

Соя

Белок сои по своему составу близок к животному. А по его количеству соя обгоняет говядину, куриное мясо и яйца. Она ценна для профилактики и лечения атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, ожирения, рака и многих других заболеваний. Получаемое из сои масло снижает содержание холестерина в крови, ускоряя выведение его из организма.

Совет: сою необходимо употреблять в умеренном количестве: до 2 порций соевых продуктов в день при сбалансированном рационе, если вы вегетарианец, или до 4 раз в неделю, если мясоед.

Горох

Горох содержит минеральные соли, железо, йод, магний, цинк, селен, огромное количество витаминов группы В, а также витамины А, РР, С, Е, кальций, фосфор и калий. Растительный белок гороха состоит из очень важных для организма аминокислот — цистина, лизина, триптофана, метионина и других, необходимых белков. Горох вполне может заменить мясо, при этом он гораздо лучше переваривается и усваивается. А по своей калорийности он даже превосходит говядину.

Совет: горох часто используется в народной медицине. Благодаря сильному мочегонному действию отвар стебля гороха и его семян применяется при почечнокаменной болезни. Для рассасывания фурункулов и карбункулов используют гороховую муку в виде припарок.

Чечевица

Чечевица богата легко усвояемыми белками, а вот жиров и углеводов в ней совсем немного. Всего одна порция чечевицы обеспечит суточной нормой железа, поэтому ее хорошо использовать для профилактики анемии и как важный элемент диетического питания. Чечевица содержит большое количество витаминов группы В, редкие микроэлементы: марганец, медь, цинк.

Совет: чечевица обладает тонкой кожицей, поэтому быстро разваривается. Особенно хороша для варки красная чечевица, которая идеальна для супов и пюре. Для салатов и гарниров хороши зеленые сорта. Коричневые сорта чечевицы с их ореховым привкусом и плотной текстурой считаются самыми вкусными.

Фото: s1.stc.all.kpcdn.net

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