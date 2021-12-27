Пенсии в 2022 году: какие будут изменения и выплаты?

В 2021 году правительство превзошло само себя. За минувший год было сделано более десятиразличных видов повышений пенсий. Это даже больше, чем обещали изначально. Но если рассматривать каждое из этих повышений отдельно, то не все из них по факту оказались существенными. А у некоторых пенсионеров пенсия за год не выросла ни на копейку. Ждать ли таким людям повышения пенсии в следующем году и какие еще перерасчеты ожидаются?

Кого порадуют зимой 2022 года?

С 1 января 2022 года на прибавку к пенсии смогут рассчитывать только некоторые чернобыльцы.

Во-первых, часть ликвидаторов имеют право на расчет пенсии с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты в Украине, установленной на начало года. Прошлый год начинался с минимальной зарплаты в шестьтысяч гривен. Теперь минимальная зарплата возросла до 6500 гривен, что означает автоматический перерасчет таких пенсий.

часть ликвидаторов имеют право на расчет пенсии с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты в Украине, установленной на начало года. Прошлый год начинался с минимальной зарплаты в шестьтысяч гривен. Теперь минимальная зарплата возросла до 6500 гривен, что означает автоматический перерасчет таких пенсий. Во-вторых, ранее эта норма касалась только ликвидаторов из числа военнослужащих, а с 1 января действие соответствующего закона будет применено и для других лиц, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и в связи с этим им была установлена группа инвалидности.

ранее эта норма касалась только ликвидаторов из числа военнослужащих, а с 1 января действие соответствующего закона будет применено и для других лиц, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и в связи с этим им была установлена группа инвалидности. В-третьих, с 1 января при расчете минимальных пенсий для ликвидаторов будет применена новая средняя зарплата по стране – за 2021 год.

Напомним, что с 1 июля действует норма, согласно которой общий размер пенсии у лиц с инвалидностью первой группы не может быть ниже 100% средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год. Для лиц с инвалидностью второй группы пенсия не может быть ниже 80% такой средней зарплаты, у лиц с инвалидностью третьей группы – 60%. С 1 июля отталкивались от размера средней зарплаты за 2020 год — 10 тысяч 340,35 гривни. С 1 января 2022 года будут применять уже среднюю зарплату за 2021 год, размер которой еще окончательно не определен. Как только это сделают, пенсии автоматически пересчитают.

Кроме того, 9 декабря Кабинет Министров принял постановление, которым внес дополнительные изменения в порядок расчета пенсий чернобыльцам. Часть изменений произойдет уже с 1 января, а часть – с 1 декабря 2022 года. (Более подробно мы напишем об этом в одном из ближайших номеров газеты «На пенсии».) По данным Министерства социальной политики, с 1 января 2022 года пенсия у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС будет не ниже:

14 тысяч 600 гривен – по инвалидности первой группы;

– по инвалидности первой группы; 9500 гривен – по инвалидности второй группы;

– по инвалидности второй группы; 7000 гривен – по инвалидности третьей группы.

Весенняя индексация и перерасчет для работающих

С 1 марта 2022 года произойдет традиционная индексация пенсий. Как правило, такая индексация требует дополнительного решения правительства, где могут быть прописаны нюансы очередного перерасчета. Прогнозируется, что в следующем, как и в этом, году пенсии проиндексируют на 11%. Но, как мы уже рассказывали ранее, на 11% индексируется не вся сумма пенсии, а только зарплата, которая подставляется в формулу расчета пенсии. В предыдущие годы дополнительно прописывалось, что общий размер повышения после индексации не может быть ниже 100 гривен. Как будет в 2022 году, пока не известно.

Индексация, как правило, касается обычных пенсий, назначенных по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Весь год нам обещали, что с 2022 года будут проиндексированы и другие виды пенсий, в том числе: военным, госслужащим, научным работникам. Но соответствующий законопроект до конца года принят так и не был, соответствующий порядок не утвержден. Успеют ли это сделать до 1 марта, пока остается под вопросом.

С 1 апреля 2022 года ожидается автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Речь идет о тех, кому могут засчитать в стаж два года, отработанных с момента выхода на пенсию или после очередного перерасчета. Правда, в 2021 году такой перерасчет сделали с опозданием – фактически в июне. Это было связано с тем, что изменился порядок подачи отчетности об уплате страховых взносов. Был ежемесячный, а стал ежеквартальный. Тогда в Пенсионный фонд данные персонифицированного учета за январь-март 2021 года поступили не вовремя, потому с перерасчетом затянули.

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Летом и осенью 2022 года вырастут «минималки»

С 1 июля 2022 года произойдет увеличение прожиточного минимума с нынешних 1934 гривен до 2027 гривен. То есть минимальная пенсионная выплата вырастет на 93 гривни. Еще от этого показателя, как известно, зависят размеры многих надбавок и минимальных пенсий для некоторых категорий пенсионеров. К слову, пенсии для чернобыльцев от размера прожиточного минимума зависеть уже не будут, теперь, как сказано выше, они больше привязаны к размерам минимальной и средней зарплаты по Украине.

С 1 октября 2022 года лицам в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена надбавка к пенсии в размере 300 гривен. При этом общий размер пенсии у людей старше 70 лет при наличии 30 лет стажа у женщин и 35 лет стажа у мужчин должен будет составлять не меньше трех тысяч гривен. Напомним, что сегодня люди в возрасте от 75 до 80 лет уже получают надбавку к пенсии в размере 400 гривен, а в возрасте от 80 лет – 500 гривен.

Кроме того, с 1 октября 2022 года произойдет увеличение пенсий в связи с ростом минимальной зарплаты в Украине, которая с 1 декабря 2022 года должна вырасти с 6500 до 6700 гривен. Напомним, что у граждан в возрасте от 65 лет со стажем от 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин минимальная пенсия по возрасту составляет 40% минимальной зарплаты. Таким образом, минимальная пенсия для таких людей вырастет на 80 гривен: с нынешних 2600 до 2680 гривен.

Финальный перерасчет завершит год

С 1 декабря 2022 года предусмотрено еще одно увеличение прожиточного минимума: с 2027 до 2093 гривен. То есть самая маленькая пенсия подрастет еще на 66 гривен, а вместе с ней совсем незначительно подрастут и некоторые надбавки.

При этом у лиц, младше 70 лет, при стаже от 35 лет у мужчин и от 30 лет у женщин, общий размер пенсии с 1 декабря будет не ниже 2500 гривен. Но подтянут пенсии до этого размера только неработающим пенсионерам. У людей с меньшим стажем пенсии тоже немножко подрастут, но пропорционально имеющемуся стажу исходя из указанных 2500 гривен. То же самое касается и октябрьского повышения для лиц старше 70 лет.

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Таким образом, повышений в новом году тоже ожидается немало, все они уже прописаны в действующих законах Верховной Рады и постановлениях Кабинета Министров. Не исключено, что в течение года будут приняты и новые дополнительные решения в плане увеличения пенсий тем или иным категориям граждан. Но в среднем увеличение пенсий не будет таким уж существенным, особенно на фоне инфляции и роста цен, которых никто не отменял.

Сергей Коробкин

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