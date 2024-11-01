Одесский Привоз в начале ноября: цены на «главное» и оранжевые недоразумения

Что же это было?

Возле хурмы:

– Слушай, здесь хурма по сто пятьдесят. Я видел там по шестьдесят.

Продавщица:

– И где это вы видели хурму по шестьдесят? Как вы это могли видеть?

Другой покупатель:

– Где, где, подскажите!

– Вот там, где часы.

– Ага, хурма, где часы. Что-то я там никакой хурмы не видел.

Еще один потенциальный покупатель:

– Может, это не хурма была?

– Как не хурма? Оранжевая. Это хурма.

Продавщица:

– Да это, наверное, не хурма. Это апельсины. Оранжевые.

Потенциальный покупатель:

– Это были не апельсины и не хурма. Это были, вероятно, помидоры. Оранжевые….

Первый покупатель, который всех запутал:

– Да, пожалуй, я ничего не понял. Главное, оно же все оранжевое и одинакового размера…

А теперь – о ценах на Привозе (разных «размеров»).

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-40 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 50-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста — 45-60 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 25-40 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

виноград — 70-90 грн;

хурма — 90-180 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза — 150-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн.

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 90-110 грн;

караси – 45-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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