Одесский Привоз в начале ноября: цены на «главное» и оранжевые недоразумения

Осенний Привоз… Октябрь сменяется ноябрем. Но пока достаточно тепло. Ассортимент богатый. Людей – море… Что там с ценами и что вызывает некоторые недоразумения?
Что же это было?
Возле хурмы:
– Слушай, здесь хурма по сто пятьдесят. Я видел там по шестьдесят.
Продавщица:
– И где это вы видели хурму по шестьдесят? Как вы это могли видеть?
Другой покупатель:
– Где, где, подскажите!
– Вот там, где часы.
– Ага, хурма, где часы. Что-то я там никакой хурмы не видел.
Еще один потенциальный покупатель:
– Может, это не хурма была?
– Как не хурма? Оранжевая. Это хурма.
Продавщица:
– Да это, наверное, не хурма. Это апельсины. Оранжевые.
Потенциальный покупатель:
– Это были не апельсины и не хурма. Это были, вероятно, помидоры. Оранжевые….
Первый покупатель, который всех запутал:
– Да, пожалуй, я ничего не понял. Главное, оно же все оранжевое и одинакового размера…
Читайте также: Как «делают базар» на Новом рынке: свежие истории и октябрьские цены
А теперь – о ценах на Привозе (разных «размеров»).
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-40 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 50-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста — 45-60 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 25-40 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- виноград — 70-90 грн;
- хурма — 90-180 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза — 150-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн.
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 90-110 грн;
- караси – 45-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
Читайте также и сравнивайте: Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами.
Фото автора