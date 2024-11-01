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Одесский Привоз в начале ноября: цены на «главное» и оранжевые недоразумения

Одесский Привоз в начале ноября: цены на «главное» и оранжевые недоразумения

Осенний Привоз… Октябрь сменяется ноябрем. Но пока достаточно тепло. Ассортимент богатый. Людей – море… Что там с ценами и что вызывает некоторые недоразумения?

Что же это было?

Возле хурмы:

– Слушай, здесь хурма по сто пятьдесят. Я видел там по шестьдесят.

Продавщица:

– И где это вы видели хурму по шестьдесят? Как вы это могли видеть?

Другой покупатель:

– Где, где, подскажите!

– Вот там, где часы.

– Ага, хурма, где часы. Что-то я там никакой хурмы не видел.

Цены на хурму на одесском Привозе

Еще один потенциальный покупатель:

– Может, это не хурма была?

– Как не хурма? Оранжевая. Это хурма.

Продавщица:

– Да это, наверное, не хурма. Это апельсины. Оранжевые.

Потенциальный покупатель:

– Это были не апельсины и не хурма. Это были, вероятно, помидоры. Оранжевые….

Первый покупатель, который всех запутал:

– Да, пожалуй, я ничего не понял. Главное, оно же все оранжевое и одинакового размера…

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А теперь – о ценах на Привозе (разных «размеров»).

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-40 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 50-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста — 45-60 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Осенний Привоз: овощи

Привоз: сладкий перец и другие овощи

Привоз: картошка

Овощи на Привозе в ноябре

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 25-40 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • виноград — 70-90 грн;
  • хурма — 90-180 грн.

Яблоки на осеннем Привозе

На Привозе: хурма и яблоки

Помидоры на Привозе

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза — 150-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Привоз: цены на яйца

Одесский Привоз: молочная продукция

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн.
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: мясо и сало

Одесский Привоз: мясной корпус

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 90-110 грн;
  • караси – 45-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Свежие цены и истории с одесского Привоза: с тыквой за ананасами.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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