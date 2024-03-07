Одесский Привоз: где найти самые дешевые цветы? (фотофакт)

Ни в коем случае не стану спорить на известную тему «празднуем или нет мы 8 марта на третьем году полномасштабной войны». Ведь даже если не празднуют, то цветы все равно дарят. Или не дарят. Кто как.

Я о другом. Увидела сегодня настоящий цветочный бум (чтобы не сказать больше) на одесском Привозе. Нет, не в цветочных рядах на Екатерининской рядом с рынком, а вокруг Привоза и на самом Привозе.

Цветы можно приобрести всюду – в овощных рядах, рядом с фруктами, зеленью. Когда увидела рядом с раками – не удержалась, «зафиксировала».

Подснежники, мимоза, тюльпаны, крокусы… Седьмого марта цветочки покупают вместе с продуктами, потому что они здесь дешевле, чем в цветочных рядах, к которым мы привыкли.

Даже «вечные» цветы, сделанные искусными руками, можно приобрести. Что люди и делают (празднующие, конечно).

Что с ценами? Ну, например, подснежники – от 40-50 гривен, мимоза – от 70 гривен за веточку, тюльпанчики «стартуют» от 30 гривен за «штучку». Продавцы нахваливают нежный товар и рассказывают привычное: «Берите сегодня, потому что завтра будет дороже!»…

Как все это выглядит – смотрите на наших фото. Не перепутайте только с зеленым луком или черемшой.

Фото автора