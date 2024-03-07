Новости Одессы и Одесской области

Одесский Привоз: где найти самые дешевые цветы? (фотофакт)

Одесский Привоз: где найти самые дешевые цветы? (фотофакт)

На Привозе – все самое дешевое, даже цветы к празднику. Кстати, найти их можно в самых неожиданных местах.

Ни в коем случае не стану спорить на известную тему «празднуем или нет мы 8 марта на третьем году полномасштабной войны». Ведь даже если не празднуют, то цветы все равно дарят. Или не дарят. Кто как.

Я о другом. Увидела сегодня настоящий цветочный бум (чтобы не сказать больше) на одесском Привозе. Нет, не в цветочных рядах на Екатерининской рядом с рынком, а вокруг Привоза и на самом Привозе.

Цветочный бум на Привозе
Одесский Привоз накануне 8 марта
Привоз, продают цветы

Цветы можно приобрести всюду – в овощных рядах, рядом с фруктами, зеленью. Когда увидела рядом с раками – не удержалась, «зафиксировала».

Привоз: цветы и раки
Цветы и овощи на Привозе
Привоз накануне 8 марта

Подснежники, мимоза, тюльпаны, крокусы… Седьмого марта цветочки покупают вместе с продуктами, потому что они здесь дешевле, чем в цветочных рядах, к которым мы привыкли.

Даже «вечные» цветы, сделанные искусными руками, можно приобрести. Что люди и делают (празднующие, конечно).

Что с ценами? Ну, например, подснежники – от 40-50 гривен, мимоза – от 70 гривен за веточку, тюльпанчики «стартуют» от 30 гривен за «штучку». Продавцы нахваливают нежный товар и рассказывают привычное: «Берите сегодня, потому что завтра будет дороже!»…

Как все это выглядит – смотрите на наших фото. Не перепутайте только с зеленым луком или черемшой.

На Привозе, 7 марта
Привоз в кануне 8 марта
Привоз: овощи и цветы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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