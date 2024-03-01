Новости Одессы и Одесской области

Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего

Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего

Мы снова на Привозе. Погода не очень: кажется, зима не так уж и спешит прощаться с городом. Известный рынок, между тем, на погоду отнюдь не реагирует: ведь это же Привоз. Люди спешно скупаются, торгуются, ищут дешевое и дешевейшее.

Кто в настроении, кто – наоборот

Овощи на Привозе

– О, уже редиска есть! И черемша! – женщина радостно сообщает о «новости».

Мрачный мужчина:

– Вот радость! Надо на весь Привоз извещать!

– Таки радость! Надо хоть чему-то радоваться, когда такое положение!.. Такое же делается!

Продавщица:

– Вот только не надо об ужасах! Война войной, овощи – за расписанием. Кушать все равно надо. Покупайте лучше. Вы ж посмотрите, какая красивая редисочка! Кстати, дешевая…

Мрачный мужчина «прошелся» по ценам, которые, на его взгляд, к «дешевым» никакого отношения не имеют. Женщина, извещавшая о «появлении» редиски, решила идти дальше:

– Мне такая дешевая не нужна. Пойду искать самую дешевую. Дешевейшую!

Мрачный мужчина вслед:

– Ага, поищите… Здесь везде все такое «дешевейшее»…

Продавщица:

– С таким настроением на Привоз вообще не нужно ходить. Вот, например, яйца дешевеют.

– Яйца сегодня дешевеют, завтра – «не подступиться». И вообще вы мне не подсказывайте, куда ходить, куда не ходить и что покупать…

Ситуацию исправила другая женщина (с настроением все хорошо). Посмотрела на редиску, сразу купила три пучка, еще и успела улыбнуться всем вместе…

На Привозе, овощные ряды

Теперь что там с ценами на продукты, которые «дешевые», «не дешевые» и «самые дешевые».

Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (за килограмм)

  • картофель – 30-35 грн;
  • лук – 25 грн;
  • помидоры – 60-130 грн;
  • свекла – 25 грн;
  • кабачки – 70-100 грн;
  • огурцы – 60-140 грн;
  • сладкий перец – 120-160 грн;
  • баклажаны – 120-130 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 70-90 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • черемша в пучках — 15 грн;
  • редис в пучках — 35-40 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Картошка, морковь на Привозе
Фрукты на Привозе
Одесский Привоз
Привоз 1 марта
Привоз: овощи и фрукты
Картошка на одесском Привозе
Яблоки на Привозе

Фрукты (за килограмм)

  • яблоки – 20-35 грн;
  • бананы – 45-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 35-60 грн;
  • мандарины – 35-70 грн;
  • апельсины – 35-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 43-75 грн;
  • брынза — 150-210 грн;
  • творог – 80-100 грн.
Яйца на Привозе
Привоз: в молочном корпусе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
Привоз, мясной корпус
Мясо на Привозе
Привоз, цены на мясо
Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 60-90 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-220 грн;
  • карп – 90-130 грн.
Привоз: рыбные ряды
Рыба на Привозе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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