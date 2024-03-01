Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего

Мы снова на Привозе. Погода не очень: кажется, зима не так уж и спешит прощаться с городом. Известный рынок, между тем, на погоду отнюдь не реагирует: ведь это же Привоз. Люди спешно скупаются, торгуются, ищут дешевое и дешевейшее.
Кто в настроении, кто – наоборот
– О, уже редиска есть! И черемша! – женщина радостно сообщает о «новости».
Мрачный мужчина:
– Вот радость! Надо на весь Привоз извещать!
– Таки радость! Надо хоть чему-то радоваться, когда такое положение!.. Такое же делается!
Продавщица:
– Вот только не надо об ужасах! Война войной, овощи – за расписанием. Кушать все равно надо. Покупайте лучше. Вы ж посмотрите, какая красивая редисочка! Кстати, дешевая…
Мрачный мужчина «прошелся» по ценам, которые, на его взгляд, к «дешевым» никакого отношения не имеют. Женщина, извещавшая о «появлении» редиски, решила идти дальше:
– Мне такая дешевая не нужна. Пойду искать самую дешевую. Дешевейшую!
Мрачный мужчина вслед:
– Ага, поищите… Здесь везде все такое «дешевейшее»…
Продавщица:
– С таким настроением на Привоз вообще не нужно ходить. Вот, например, яйца дешевеют.
– Яйца сегодня дешевеют, завтра – «не подступиться». И вообще вы мне не подсказывайте, куда ходить, куда не ходить и что покупать…
Ситуацию исправила другая женщина (с настроением все хорошо). Посмотрела на редиску, сразу купила три пучка, еще и успела улыбнуться всем вместе…
Теперь что там с ценами на продукты, которые «дешевые», «не дешевые» и «самые дешевые».
Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (за килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- лук – 25 грн;
- помидоры – 60-130 грн;
- свекла – 25 грн;
- кабачки – 70-100 грн;
- огурцы – 60-140 грн;
- сладкий перец – 120-160 грн;
- баклажаны – 120-130 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 70-90 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- черемша в пучках — 15 грн;
- редис в пучках — 35-40 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Фрукты (за килограмм)
- яблоки – 20-35 грн;
- бананы – 45-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 35-60 грн;
- мандарины – 35-70 грн;
- апельсины – 35-70 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 43-75 грн;
- брынза — 150-210 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 60-90 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-220 грн;
- карп – 90-130 грн.
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