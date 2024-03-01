Цены на Привозе 1 марта: от дешевого до дешевейшего

Кто в настроении, кто – наоборот

– О, уже редиска есть! И черемша! – женщина радостно сообщает о «новости».

Мрачный мужчина:

– Вот радость! Надо на весь Привоз извещать!

– Таки радость! Надо хоть чему-то радоваться, когда такое положение!.. Такое же делается!

Продавщица:

– Вот только не надо об ужасах! Война войной, овощи – за расписанием. Кушать все равно надо. Покупайте лучше. Вы ж посмотрите, какая красивая редисочка! Кстати, дешевая…

Мрачный мужчина «прошелся» по ценам, которые, на его взгляд, к «дешевым» никакого отношения не имеют. Женщина, извещавшая о «появлении» редиски, решила идти дальше:

– Мне такая дешевая не нужна. Пойду искать самую дешевую. Дешевейшую!

Мрачный мужчина вслед:

– Ага, поищите… Здесь везде все такое «дешевейшее»…

Продавщица:

– С таким настроением на Привоз вообще не нужно ходить. Вот, например, яйца дешевеют.

– Яйца сегодня дешевеют, завтра – «не подступиться». И вообще вы мне не подсказывайте, куда ходить, куда не ходить и что покупать…

Ситуацию исправила другая женщина (с настроением все хорошо). Посмотрела на редиску, сразу купила три пучка, еще и успела улыбнуться всем вместе…

Теперь что там с ценами на продукты, которые «дешевые», «не дешевые» и «самые дешевые».

Цены на овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (за килограмм)

картофель – 30-35 грн;

лук – 25 грн;

помидоры – 60-130 грн;

свекла – 25 грн;

кабачки – 70-100 грн;

огурцы – 60-140 грн;

сладкий перец – 120-160 грн;

баклажаны – 120-130 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 70-90 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

черемша в пучках — 15 грн;

редис в пучках — 35-40 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Фрукты (за килограмм)

яблоки – 20-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 35-60 грн;

мандарины – 35-70 грн;

апельсины – 35-70 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 43-75 грн;

брынза — 150-210 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 60-90 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-220 грн;

карп – 90-130 грн.

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