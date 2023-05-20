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Центр Одессы охраняют сразу два Списка ЮНЕСКО: подробности

Центр Одессы охраняют сразу два Списка ЮНЕСКО: подробности

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО внес центр Одессы сразу в два Списка. Но после окончания войны из одного Списка наш город исключат.

Недавно центр Одессы внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это происходило по ускоренной процедуре, ведь наше культурное наследие оказалось под угрозой. Ранее мы писали, какие изменения и последствия ждут нашего города после включения в Список.

Исторический центр нашего города попал сразу в два Списка. Один из них — это непосредственно Список всемирного культурного наследия и Список культурного наследия под угрозой «under danger» (под угрозой — ред.), рассказал сотрудник Одесского городского совета Иван Липтуга, сообщают «УСІ».

И именно из второго Списка после войны исторический центр Одессы будет исключен, поскольку культурное наследие больше не будет под угрозой со стороны РФ.

Напомним, что порт будет исключен из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. По словам Ивана Липтуги, порт – это работающее предприятие, у него есть своя стратегия развития инфраструктуры, а зона ЮНЕСКО накладывает полный запрет любых действий по его реконструкции.

Иван Липтуга добавил, что включение порта в зону ЮНЕСКО было недостаточно аргументированным, поскольку не было согласовано с самим портом. Ведь власти города до последнего не знали, включат ли часть Одессы в этот Список.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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