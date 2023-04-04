В Одессе генеральный директор ЮНЕСКО открыла особый памятный знак

В Одессе установили памятный знак — информационную табличку ЮНЕСКО. Он установлен в честь включения объекта «Исторический центр Одессы» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мемориально-информационную табличку установили 4 апреля рядом со зданием Английского клуба (бывший Морской музей). Внешне она больше напоминает новый арт-объект.

Церемония открытия проходила с участием Генерального директора ЮНЕСКО госпожи Одри Азуле.

Текст на табличке — на украинском и английском языках. Он гласит, что в 25 января 2023 года исторический центр Одессы был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Также указано, что исторический центр города представляет собой уникальное наследие и необходимо его защищать на благо всего человечества.

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Фото Марии Котовой