Бывшая Кривая: как поживает сегодня одесская улица Асташкина

Одесская улица Асташкина — из тихих и очень-очень давних. На планах города она появилась еще в 1814 году. Тянется от Тираспольской, «вливается» в Дегтярную. Небольшая совсем улица, но со своим колоритным настроением. Пройдемся?

Одесская улица Асташкина: характер с изгибом

Есть у улицы особенность: она не прямая, как абсолютное большинство улиц в исторической части города. Она имеет кривизну, имеется у нее такой себе «завиток». Потому и первое ее название было — Кривая, позже — Кривая-Ямская. Потом стала Провиантской (здесь располагались провиантские склады). Современное название улица получила в 1971 году в честь Михаила Асташкина, летчика-истребителя, погибшего в 1941 году бою под Одессой. Об этом свидетельствует мемориальная табличка в начале улицы.

Что же касается факта, что она «вливается» в улицу Дегтярную, то это не совсем так. Асташкина, по сути, заканчивается на площади, которая пока еще именуется Льва Толстого, но вот-вот получит новое имя.

Сегодняшний колорит улицы — это, конечно же, почти невероятное сочетание «позавчера и сегодня». Учитывая, что улица совсем небольшая, то получается, что каждый шаг по ней дает вам возможность оказаться в самых разных временных отрезках.

Исторические дома, являющиеся памятниками архитектуры — как, к примеру, прекрасно сохранившийся дом Рыбака, — привычно уживаются с незаметными на первый взгляд патриархальными двухэтажками.

Еще несколько шагов — и очередной образец далекого архитектурного прошлого уже трудно разглядеть из-за расположенного рядом небоскреба. С постройкой небоскребов на Асташкина местные жители пытались бороться. Пикеты, как показывает практика, в таких случаях не помогают, вот и получаем «смешение эпох».

Тихая патриархальность старой одесской улицы

Между тем, улица Асташкина все равно умудрилась сохранить свою тихую патриархальность. Тут вам и старенькие клумбы, за которыми с любовью ухаживают жители улицы, и разнообразие (тоже «эпохальное») дорожного покрытия.

Из особенностей: в качестве уличных цветников — деревянные ящики под старинку. Впрочем, и использованные шины, как на многих других старых городских улицах, тоже служат уличными вазами.

Заборчики, ограждения, старые балконы, сохранившаяся лепнина на фасадах — никакие высотки не способны пока поменять устоявшиеся приметы давнего внешнего вида старой улицы.

И по-прежнему приводят сюда экскурсоводы любопытствующих, рассказывая, как улица с ее исторической и по сей день работающей баней вошла в маршрут по криминальной Одессе. Кстати, во время экскурсии вам обязательно поведают, что во времена, когда Асташкина еще именовалась Кривой, на ней располагался квартал красных фонарей…

Одесская улица Асташкина: фасадные новшества и «дряхлости»

Время торопится, внося новые приметы в лик старой одесской улицы. И вот уже под номером первым расположился Театр малых комедий. Кстати, мимо него никак не пройдешь: фасад разрисован очень в тему.

И не удивляйтесь, что через два-три дома вы увидите совсем другой фасад — «дряхлый», изрядно тронутый временами и эпохами, оплетенный проводами, но все же сохранивший украшение-оберег из «раньших времен»в виде львиной морды.

Здесь всегда много авто и очень мало людей — даже в выходной день. И, кстати, магазинами старая часть улицы вас тоже не побалует. Еще примета улицы Асташкина: она кажется немного сонной, даже сейчас, в период буйного майского цветения.

Местные жители рассказывают, что деревьев на улице раньше было больше, и она летом казалось похожей на сад. Сейчас же (тоже примета времени!) деревья на Асташкина располагаются «выборочно»: тут — густо, тут — пусто…

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