Чи відключатимуть світло в Одесі взимку: подробиці

На думку експертів на нас чекає не менш складна зима, ніж попередня. Зруйновану енергосистему України повністю не відновлено, проблеми з генерацією електрики нікуди не поділися, а енергетичні об’єкти залишаються пріоритетними цілями для російських ударів.

Минулої зими енергетична інфраструктура Одеської області найбільше постраждала. Наслідки масового обстрілу енергетичних об’єктів одесити відчули навесні і навіть влітку, коли непомітні спочатку пошкодження переростали в системні аварії та залишали без світла сотні споживачів. Що ж буде взимку, коли споживання у системі суттєво збільшиться, а левова частка проблем із генерацією та мережами нікуди не зникне?

Імовірність того, що Росія знову атакуватиме енергетику України взимку 2023 року, дуже висока. Обстріли інфраструктури, аварійні відключення – все це знову може повторитися наступного осінньо-зимового періоду.

Вже зараз експерти радять запасатися генераторами, павербанками та пальним. У разі аварійних ситуацій слід забезпечити автономне енергозабезпечення будинків, підприємств та об’єктів інфраструктури.

Якщо у вас є генератор, проведіть його техогляд і запасіться пальним. Те саме стосується потужних павербанків. Готуйтесь до того, що ці речі вам знадобляться. Імовірність такого сценарію дуже велика,

– попереджає Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Зараз є час для підготовки та ціни не такі великі, як минулої осені. Слід звернути увагу на утеплення будинків. Треба готуватися спокійно та без паніки,

– каже виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук.

Ще однією серйозною проблемою минулої зими були перебої з інтернетом, зокрема мобільним. Єдиним порятунком у цій ситуації для одеситів стало підключення по оптоволокну з використанням технології GPON. В цьому випадку інтернет працює навіть без світла.

Минулої зими через великий попит на послугу підключення доводилося чекати місяцями. Цієї зими ситуація може повторитися. Проте зараз в Одесі підключитися до інтернету, який не залежить від відключень світла, можна без черги, та ще й зі знижками. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

Наскільки вдалося відновити енергосистему в Україні

Для того щоб відновити енергосистему після кількох сотень обстрілів, влада України повідомила про планові ремонти електростанцій та обладнання, необхідного для передачі електроенергії. Тому влітку іноді може виникати дефіцит електроенергії в системі, який покривають завдяки імпорту.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала ворожих атак.

Поточні ремонти робимо п’ятий місяць поспіль: сім блоків зробили, ще стільки ж – у процесі. У 2023 році плануємо впорядкувати 27 блоків ТЕС. Також потрібно відновити 1,4 ГВт потужностей, що генерують,

– повідомив він.

Про відновлювальні та планові роботи звітує і державна компанія “Укренерго”. Виконавчий директор ДТЕК розповів, що компанія проводить планові ремонти та відновлення пошкоджених блоків теплоелектростанцій.

Поточні ремонти робимо п’ятий місяць поспіль: сім блоків зробили, ще стільки ж – у процесі,

–каже Дмитро Сахарук.

Крім того, в 2023 році, за його словами, планується впорядкувати 27 блоків ТЕС і відновити 1,4 гігавати генеруючих потужностей.

Яка ймовірність, що світло відключатимуть знову

Сценарій із відключенням електроенергії цієї зими можливий. Все через високий ризик нових обстрілів. Навіть якщо вона не реалізується, українцям варто готуватися до гіршого.

Споживання електроенергії взимку зросте, а отже, будуть проблеми з генерацією під час пікових навантажень.

За словами голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, найбільша проблема зараз – відсутність запасу міцності у мережах “Укренерго”, а саме – на підстанціях компанії.

Ми залежні від великих генеруючих об’єктів, які видають електроенергію через великі підстанції. Відповідно критично важливе значення має запас міцності на тих підстанціях, а зараз він недостатній,

– вважає народний депутат.

Якщо Запорізька АЕС у системі не буде, то ми матимемо досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження,

– каже Харченко.

Дмитро Сахарук також зазначає, що наступного осінньо-зимового періоду слід очікувати збільшення споживання світла.

Експерти мають сумніви, що до початку опалювального сезону вдасться відновити хоча б половину потужностей. Для цього є об’єктивні причини.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченко, енергетична частина готується, ведеться велика робота з відновлення та високовольтних мереж та генерації. Проте все зробити не вдасться. Як би ми не намагалися, навіть за наявності грошей, терміни виготовлення та доставки обладнання не дозволять впоратися до нового опалювального сезону.

Високовольтна мережа буде відновлена максимум на 30-40% по відношенню до її нормального стану. На генерації роботи ведуться, але дуже обмеженим ресурсом, тож із вугільною генерацією точно будуть проблеми»

– вважає він.

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