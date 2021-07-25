«Борща охота»: в чем разница между украинским и русским борщом?

Многие утверждают, что русского борща не существует — это блюдо относится исключительно к национальной украинской кухне. Но на самом деле суп под таким названием есть в кухнях поляков, литовцев и белорусов, русских, румын и молдаван. Чем русский борщ отличается от украинского, разбиралась «Одесская жизнь».

Во-первых, бульон. Считается, что русский борщ готовят на говяжьем костном бульоне, а вот украинский — на свиных ребрышках. Хотя различие это крайне условно. Как отмечал знаменитый историк кулинарии Вильям Похлебкин, в некоторые региональные рецепты украинского борща входят говядина и баранина, а полтавский и одесский — и вовсе могут быть приготовлены на утином, гусином, курином бульонах.

Во-вторых, свекла. В русском борще свекла — компонент второстепенный. Ее малая популярность объяснялась тем, что этот корнеплод не морозо­устойчив и в российском климате погибал. А вот в украинском борще свеклы много. И десятка два добавленных к ней кулинарных компонентов яркий свекольный вкус не подавляют, а только развивают его.

В-третьих, капуста. Кулинары знают, что в русском варианте преобладает квашеная капуста. Ее закладывают в начале приготовления блюда, чтобы отварить до мягкости. В украинском борще используют только свежую. И кладут капусту в кастрюлю в конце варки — потому она остается хрустящей.

Но проще всего отличить происхождение борща по способу подачи блюда: чаще всего русский борщ подают с черным ржаным хлебом, а украинский — с чесночными пампушками.

— Русский борщ, это щи со свеклой, — считает ресторатор Сергей Пожар. — Суп из капусты, сваренный на мясном бульоне, — почти борщ, но без свеклы. Добавим свеклу — и получим борщ, то есть свекольные щи.

Впрочем, как утверждал Вильям Похлебкин, русского борща на самом деле вообще никогда не существовало. В российскую кулинарию он был позаимствован из украинской кухни.

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