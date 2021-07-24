«Борща охота»: как украинский борщ завоевал Голливуд?

В американском кинематографе украинский борщ уже давно занял свое место. В западных фильмах ему придают особую символику, наряду с украинскими казаками, коммунизмом, шпионами, мафией.

А еще украинский борщ символ крепкой дружбы и неразделимой семьи. Как именно видят борщ голливудские режиссеры?

Бэтмен спасает мир от борща. В сериале «Бэтмен» (1966-1968) главным антагонистом героя становится некая Ольга — «королева бессаровских казаков» (видимо, все-таки бессарабских). В одной из серий Ольга планировала приготовить борщ из пойманного Бэтмена.

Борщ и «красные». В исторической драме «Красные» (1981) — о жизни американского писателя Джона Рида — утверждается, что «поедание борща не принесет большевизм в Америку».

Фастфуд против борща. В фильме «Интеллект» (1994) американский президент сводит космические гонки между США и СССР к кулинарной символике: «Первый человек в космосе будет есть ланч, хот-дог, а не борщ». А в классической комедии «Раз, два, три» (1961) герой рассказывает историю о двух советских шпионах, которые приехали в Америку похитить секрет кока-колы, но остались там и стали успешными производителями борща быстрого приготовления.

Борщ как символ мафии и неделимой семьи. В фильме «Оружейный барон» (2005), где украинцев играют Николас Кейдж и Джаред Лето, важные бандитские разговоры ведутся на кухне за тарелкой борща ( на заглавном фото – кадр из фильма, где Николас Кейдж пробует борщ, который приготовил Джаред Лето).

– кадр из фильма, где Николас Кейдж пробует борщ, который приготовил Джаред Лето). Мерило прочности дружбы борщ стал в одном из эпизодов анимационного сериала «Симпсоны» (2011). Украинский гангстер, чей образ является намеком на Виктора Януковича, характеризует отношения Гомера (главного героя) с его товарищем: «вы неразлучны, как борщ со свеклой».

Кто в Голливуде готовит борщ?

Борщ есть в рационе голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис. Она готовит борщ и своему супругу Эштону Катчеру. «Я лучшая в украинских блюдах, которые готовила мне мама, когда я была еще маленькой», — комментирует Кунис.

Актер Дастин Хоффман также не может жить без борща. Он вырос в еврейской семье выходцев из Украины и Румынии: «Родные моего отца — из Киева, матери — из румынского города Яссы, я люблю мамалыгу, борщ и водку. Кроме того, у меня еврейское чувство юмора».

Луселия Сантус, сыгравшая главную героиню в бразильской киносаге «Рабыня Изаура», — обожает борщ и готовит его по особому рецепту: «Этот рецепт я знаю уже очень давно. Узнала его от своего бывшего мужа. Я готовлю его так: отвариваю имбирь, чеснок, свеклу, зеленый лук, смешиваю и взбиваю в блендере».

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