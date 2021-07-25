«Борща охота»: как готовят украинский борщ за границей?

Хоть состав и технология приготовления могут отличаться, но основные ингредиенты классического борща остаются неизменными — это мясо, сало, свекла, капуста, картофель, морковь, лук репчатый, чеснок, томат-паста, лавровый лист, сметана, укроп и соль. Но кулинары по всему миру придумывают свои вариации с местными приправами и продуктами.

Борщ по-болгарски: с баклажанами, перцем и мукой

ИНГРЕДИЕНТЫ: белокочанная капуста — 150 г;

баклажан — 1 шт.; болгарский перец — 1 шт.; свекла — 1 шт.; картофель — 2-3 шт.; помидор — 1 шт.; морковка — 1/2 шт.; корень петрушки — 1/2 шт.; зеленый лук — 1 шт.; мука — 1 ч. ложка; сахар — 1/2 ч. ложки; уксус 3%-ный — 1 ч. ложка; томатная паста — 1/2 ст. ложка; растительное масло — 2 ст. ложки; соль, зелень укропа — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ? Свеклу нарезать соломкой и потушить с маслом, добавить томатную пасту и уксус. Морковь, лук и корень петрушки очистить, порезать соломкой и пассеровать на масле. Баклажан и картофель нарезать ломтиками, сложить в кастрюлю, залить кипящим бульоном и довести до кипения. К картошке и баклажанам добавить капусту, тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук, снова довести до кипения. Перец и помидор ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать ломтиками, отправить к остальным овощам. Варить все вместе в течение 5-7 минут. Далее на небольшом количестве масла пассеровать муку, а затем развести ее частью бульона. В самом конце варки, за 1-2 минуты до окончания, добавить в кастрюлю готовую муку, соль, сахар.

Ранее мы рассказывали о том, что говорят об украинском борще диетологи, и как сделать борщ диетическим.

Холодный борщ по-литовски

А вот в Литве борщ совсем не борщ. По составу он больше похож на окрошку, но без мяса, и подают его холодным.

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурец — 1 шт.; йогурт — 0,5 л; кефир — 1 л; яйцо — 5-6 шт.; свекла — 0,5 кг; зеленый лук, свежий укроп, соль — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ? Очень просто. Огурец и свеклу натереть на крупной терке, мелко порезать зелень. Отварить яйца вкрутую и нарезать их. В большую емкость вылить кефир и йогурт, заправить измельченной зеленью и тут же добавить тертые овощи и нарезанные яйца. Все перемешать и посолить по вкусу. Сметану добавить в тарелку при подаче. Обычно такой борщ литовцы подают с горячим отварным картофелем.

Борщ по-польски

У наших соседей-поляков тоже есть вариация красного борща. Его готовят без картофеля и белокочанной капусты и подают в кружках.

ИНГРЕДИЕНТЫ: бульон мясной — 2 л; вода — 125 мл; лавровый лист — 2 шт.; мука пшеничная — 3 ст. л.; перец душистый — 3 шт.; сахар — 0.5 ч. л.; свекла — 3 шт.; сметана — 7 ст. л.; соль — 2 г; тмин сухой — 1 ч. л.; уксус столовый 9%-ный — 1 ч. л.

КАК ГОТОВИТЬ? Предварительно отварить свеклу, очистить, натереть ее на терке и сбрызнуть уксусом. Потом соединить сметану, муку и воду, хорошо размешать, чтобы не было комочков. Мясной бульон довести до кипения и ввести сметанную массу. Хорошо перемешать на среднем огне, доводя до кипения. Добавить тмин, лавровый лист, душистый перец, а затем подготовленную свеклу. Перемешать и добавить сахар и соль. Под крышкой на среднем огне довести до кипения и добавить порезанную зелень.

Ранее мы рассказывали о том, как украинский борщ завоевал Голливуд.