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«Борща охота»: как готовят украинский борщ за границей?

«Борща охота»: как готовят украинский борщ за границей?

Рецептов украинского борща существует невероятное множество. Каждый любитель этого блюда при желании вносит свою «изюминку». «Одесская жизнь» изучала зарубежные варианты традиционного украинского борща.

Хоть состав и технология приготовления могут отличаться, но основные ингредиенты классического борща остаются неизменными — это мясо, сало, свекла, капуста, картофель, морковь, лук репчатый, чеснок, томат-паста, лавровый лист, сметана, укроп и соль. Но кулинары по всему миру придумывают свои вариации с местными приправами и продуктами.

Борщ по-болгарски: с баклажанами, перцем и мукой

болгарский борщ

ИНГРЕДИЕНТЫ: белокочанная капуста — 150 г;
баклажан — 1 шт.; болгарский перец — 1 шт.; свекла — 1 шт.; картофель — 2-3 шт.; помидор — 1 шт.; морковка — 1/2 шт.; корень петрушки — 1/2 шт.; зеленый лук — 1 шт.; мука — 1 ч. ложка; сахар — 1/2 ч. ложки; уксус 3%-ный — 1 ч. ложка; томатная паста — 1/2 ст. ложка; растительное масло — 2 ст. ложки; соль, зелень укропа — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ? Свеклу нарезать соломкой и потушить с маслом, добавить томатную пасту и уксус. Морковь, лук и корень петрушки очистить, порезать соломкой и пассеровать на масле. Баклажан и картофель нарезать ломтиками, сложить в кастрюлю, залить кипящим бульоном и довести до кипения. К картошке и баклажанам добавить капусту, тушеную свеклу, пассерованные коренья и лук, снова довести до кипения. Перец и помидор ошпарить кипятком, снять кожицу и нарезать ломтиками, отправить к остальным овощам. Варить все вместе в течение 5-7 минут. Далее на небольшом количестве масла пассеровать муку, а затем развести ее частью бульона. В самом конце варки, за 1-2 минуты до окончания, добавить в кастрюлю готовую муку, соль, сахар.

Ранее мы рассказывали о том, что говорят об украинском борще диетологи, и как сделать борщ диетическим.

Холодный борщ по-литовски

борщ по-литовски

А вот в Литве борщ совсем не борщ. По составу он больше похож на окрошку, но без мяса, и подают его холодным.

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурец — 1 шт.; йогурт — 0,5 л; кефир — 1 л; яйцо — 5-6 шт.; свекла — 0,5 кг; зеленый лук, свежий укроп, соль — по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ? Очень просто. Огурец и свеклу натереть на крупной терке, мелко порезать зелень. Отварить яйца вкрутую и нарезать их. В большую емкость вылить кефир и йогурт, заправить измельченной зеленью и тут же добавить тертые овощи и нарезанные яйца. Все перемешать и посолить по вкусу. Сметану добавить в тарелку при подаче. Обычно такой борщ литовцы подают с горячим отварным картофелем.

Борщ по-польски

борщ по-польски

У наших соседей-поляков тоже есть вариация красного борща. Его готовят без картофеля и белокочанной капусты и подают в кружках.

ИНГРЕДИЕНТЫ: бульон мясной — 2 л; вода — 125 мл; лавровый лист — 2 шт.; мука пшеничная — 3 ст. л.; перец душистый — 3 шт.; сахар — 0.5 ч. л.; свекла — 3 шт.; сметана — 7 ст. л.; соль — 2 г; тмин сухой — 1 ч. л.; уксус столовый 9%-ный — 1 ч. л.

КАК ГОТОВИТЬ? Предварительно отварить свеклу, очистить, натереть ее на терке и сбрызнуть уксусом. Потом соединить сметану, муку и воду, хорошо размешать, чтобы не было комочков. Мясной бульон довести до кипения и ввести сметанную массу. Хорошо перемешать на среднем огне, доводя до кипения. Добавить тмин, лавровый лист, душистый перец, а затем подготовленную свеклу. Перемешать и добавить сахар и соль. Под крышкой на среднем огне довести до кипения и добавить порезанную зелень.

Ранее мы рассказывали о том, как украинский борщ завоевал Голливуд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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