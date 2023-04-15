На какие заболевания может указывать боль в боку

Колющие, приступообразные или тянущие боли в боку могут возникать как во время движения, так и в состоянии покоя, и игнорировать их ни в коем случае нельзя. В зависимости от локализации и ощущений, они могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем.

Почему болит бок?

Болевые ощущения в боку делятся на:

боль в левой и правой области под ребрами,

в левой и правой подвздошной области.

Резкая боль в этих местах может говорить о серьезных проблемах внутренних органов. Обычно неприятные ощущения разной интенсивности появляются при возникновении воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте или органах малого таза. Чтобы определить истинную причину появления болей в боку, необходимо точно определить:

где именно локализуются болевые ощущения,

при каких условиях появилась боль,

а также сопровождают ли ее какие-то другие симптомы.

Боль в боку во время бега

Боль в боку при занятиях спортом чаще всего ощущается как короткие колики или схваткообразные боли. Обычно это явление временное, которое может быть связано со спазмами диафрагмы, то есть мышц, которые расположены между грудной клеткой и животом. Причина этого проста — недостаток кислорода.

Кроме того, боль может возникать от того, что во время бега был выбран неправильный режим нагрузки. Когда боль во время нагрузок появляется с левой стороны, это говорит о чрезмерном наполнении кровью селезенки, если в правом — печени.

Кроме того, вероятность появление боли во время интенсивного движения выше, если:

заниматься бегом после еды, особенно после плотной и калорийной трапезы,

перед занятиями спортом пить газированные или сладкие напитки,

не проводить разминку,

дышать неправильно — неглубоко и неритмично,

заниматься бегом в холодную погоду или при сильном ветре,

резко прекращать движение.

Боль в правом боку

Боль в правом боку может ощущаться по-разному — резкой или тянущей. Причинами ее могут быть воспалительные процессы в области желудочно-кишечного тракта или мочеполовой системы. Также боль справа может быть реакцией на физическую нагрузку.

Боль в правом боку может появляться при следующих заболеваниях:

аппендицит,

киста яичника,

запор,

заболевания печени,

синдром раздраженного кишечника или воспалительные заболевания ЖКТ,

камни в желчном пузыре,

камни в почках,

патологии легких.

Боль в левом боку

В левом боку у человека находится множество важных органов, поэтому самостоятельно определить характер проблемы очень трудно. Патологические состояния сопровождаются как острой, так и тупой, ноющей болью.

Боль в левом боку обычно свидетельствует о заболеваниях:

желудка,

поджелудочной железы,

селезенки,

левой почки,

мочеточника,

кишечника,

яичника у женщин.

Что делать, если во время бега заболел бок

Если во время бега появились болевые ощущения в правом или левом боку, необходимо расслабиться и стараться дышать животом. Делать это нужно более активно, чем до появления боли. Если боль несильная, ее можно игнорировать. При сильной боли нужно сбросить темп и перейти на шаг.

Читайте также: