Оператор «Киевстар» создал нужный во время войны сервис

Из-за военных действий многие украинцы могли утратить мобильную связь. А чтобы родные и близкие могли сразу же узнать о появлении в зоне доступа временно недоступного абонента, мобильный оператор «Киевстар» создал сервис SMS-оповещений «Снова в сети».

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, надо отправить на номер телефона человека, с которым утрачена связь, SMS со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением. Как только абонент будет в сети, придет уведомление.

Если SMS-сообщение не будет доставлено в течение пяти дней, придет отчет и предложение повторить операцию. Уведомление поступит даже если отправить запрос на номера абонентов других мобильных операторов.

При этом в компании советуют: если абонент не выходит на связь в течение нескольких дней, сообщите об этом в полицию.

Больше подробностей о сервисе «Снова в сети» – на сайте «Киевстар».