Новости Одессы и Одесской области

Оператор «Киевстар» создал нужный во время войны сервис

Оператор «Киевстар» создал нужный во время войны сервис

Из-за военных действий многие украинцы могли утратить мобильную связь. А чтобы родные и близкие могли сразу же узнать о появлении в зоне доступа временно недоступного абонента, мобильный оператор «Киевстар» создал сервис SMS-оповещений «Снова в сети».

Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, надо отправить на номер телефона человека, с которым утрачена связь, SMS со спецкодом *D# и любым текстовым сообщением. Как только абонент будет в сети, придет уведомление.

Если SMS-сообщение не будет доставлено в течение пяти дней, придет отчет и предложение повторить операцию. Уведомление поступит даже если отправить запрос на номера абонентов других мобильных операторов.

При этом в компании советуют: если абонент не выходит на связь в течение нескольких дней, сообщите об этом в полицию.

Больше подробностей о сервисе «Снова в сети» – на сайте «Киевстар».

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить