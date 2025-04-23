Установление инвалидности

Кому теперь дают бессрочную инвалидность?

  1. Тем, у кого имеются необратимые изменения в организме – например, удалён орган или имеются тяжелые анатомические нарушения, которые уже не исправить.
  2. Людям с инвалидностью I группы. Если человек имеет инвалидность I группы в течение 5 лет и проходит повторное обследование, инвалидность устанавливается бессрочно.
  3. Лицам пенсионного возраста при повторном обследовании.
  4. Военнослужащим, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий, в частности:
  • при ампутации рук или ног (или их частей);
  • при потере другого органа или полной утрате его функций.
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Кому устанавливают инвалидность на 5 лет?

  1. Людям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с неблагоприятным прогнозом.
  2. Людям с хроническими тяжелыми заболеваниями.

Кому дают инвалидность на 1-3 года?

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Тем, кто не относится к предыдущим категориям:

  • при первичном установлении инвалидности III группы – на 1 год;
  • при первичном установлении инвалидности II группы – на 2 года;
  • при повторном обследовании для всех групп – на 1-3 года в зависимости от состояния здоровья.

Если у вас есть вопросы по этому поводу, звоните на «горячую линию» Министерства здравоохранения: 0800-602-019 и Министерства социальной политики: 15-39 (все звонки бесплатные).

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