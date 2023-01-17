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Арка бывшего одесского судоремонтного завода снова нуждается в реставрации

Арка бывшего одесского судоремонтного завода снова нуждается в реставрации

Арка бывшего судоремонтного завода, о судьбе которой (о, довоенные времена!) так беспокоились одесситы, продолжает радовать глаз белизной и всеми иными элементами обновления. Главное — восстановленными барельефами. Но если присмотреться, то ее снова пора обновлять.

На месте завода — новехонькие высотки, их возведение почти подошло к концу. В самой арке расположен отдел продаж.

Да, историческую арку сохранили, привели в порядок еще во времена ремонта спуска Маринеско. Вернули даже утраченный второй барельеф.

Напомним, что это копия одной из работ  Константина Менье («Монумент Труду» — грандиозный памятник, над которым мастер работал почти 15 лет. Установлен на брюссельской набережной. В общей сложности он создал 5 скульптур и четыре горельефа, прославляющих простых рабочих).

…Ну а теперь видим: вершина арки, которую так удачно сохранили и привели в порядок, уже снова нуждается в реставрации. Как это сейчас выглядит — смотрите на наших фото.

Барельефы, правда, в порядке. Пока.

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Фото Марии Котовой

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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