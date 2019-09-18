Арка одесского судоремонтного завода: и реставрация, и восстановленные барельефы

На спуске Маринеско, который пока не затронул ремонт, проводящийся на ул. Софиевской, можно уже полюбоваться белоснежной обновленной аркой завода СРЗ. Более того, на ней восстановлены исторические барельефы.

Мимо мчатся авто и маршрутки, мало кто обращает внимания на частично (основа — пока за ограждением) красующуюся восстановленную красоту арки. Кстати, теперь — с обоими барельефами, а ведь один из них был давным-давно «потерян».

Время от времени муссировались упорные слухи, что арку снесут. В мае этого года «Одесская жизнь» рассказывала, что арку СРЗ не «рушат», а совсем наоборот, восстанавливают.

Детальный план этой территории, ограниченной Софиевской, спуском Маринеско, Приморской и Торговой улицами, горсовет утвердил в марте 2016 года.

Как сообщало издание «Думская» еще в феврале этого года, на месте СРЗ, между ул. Приморской и спуском Маринеско, появятся две высотки, малоэтажные здания и прогулочная зона. Застройщик — компании SAGA Development и Perfect Group.

Что касается судьбы арки, то издание позже опубликовало комментарий Андрея Ваврыша, директора компании SAGA Development, который сообщил, что уникальный барельеф «Индустрия» (копия одного из горельефов Константина Менье, украшающих брюссельский «Памятник Труду») демонтировали. Его восстановят и вернут на место. Воссоздадут реставраторы и второй барельеф, утраченный много лет назад.

Как они выглядят теперь, можно уже увидеть во всей красе.

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