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Архитектурные тайны Одессы: где искать дом причудливого аристократа?

Архитектурные тайны Одессы: где искать дом причудливого аристократа?

Это здание – одно из самых заметных на улице Гоголя. В его облике сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, однако при этом дом выглядит на редкость гармонично и элегантно.

Это доходный дом, который принадлежал членам семейства Фон-Деш. Он расположен по улице Гоголя, 21. С 1890-х годов на месте, где стоит здание, находилась контора Акционерного общества электротехнических заводов Siemens & Halske, где работал Иосиф Фон-Деш. В 1907 году контора сменила адрес, а на этом участке было решено возвести новый дом, строительство которого было закончено в 1909 году. Архитектором, создавшим проект здания в стиле итальянского ренессанса, был известный одесский зодчий Викентий Прохаска.

Сам Фон-Деш был известен в Одессе своей экстравагантностью и причудами. Например, банкетами в честь дня рождения своей собаки. Все гости приходили со своими четвероногими питомцами, им прислуживали официанты, а на память каждый из гостей получал сувенир с бриллиантами.

На самом деле дом трехэтажный, с полуподвалом, но из-за того, что уровень грунта не везде одинаков, со стороны Сабанеева моста полуподвал выглядит как первый этаж. Отделка здания почти не повторяется, например, окна на каждом этаже отделаны по-своему. На первом этаже они полуциркульные и напоминают об итальянском ренессансе. Окна второго этажа выполнены в классическом стиле, а третьего – в стиле модерн.

Дом на Гоголя, 21 в Одессе2

Лицевая часть здания имеет всего шесть редко расположенных балконов, которые поддерживают каменные опоры – консоли. В качестве ограждения балконов использована каменная балюстрада. На каждом этаже дизайн балюстрад и консолей меняется.

На выступающих угловых частях здания можно увидеть барельефы в виде пышных гирлянд, каждую из которых поддерживают путти – обнаженные младенцы. На третьем этаже, строго на углу, Прохаска разместил геральдический щит, отделанный лепными лентами, на котором увековечена дата окончания строительства дома.

Дом на Гоголя, 21 в Одессе3

Ирина Сорокина
Источники: all.archodessa.com, archexplorer.wordpress.com

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