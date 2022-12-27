Архитектурные тайны Одессы: чем интересен дом Маргулиса?

Доходный дом Маргулиса по улице Маразлиевской, 34б в Одессе можно назвать в числе самых интересных строений, возведенных в 1910-х годах. Он построен в стиле модерн с использованием оригинальной отделки, разнообразных новейших материалов и инженерных приемов. В Одессе есть всего несколько домов подобного типа.

В 1912 году на участке, которым владел некий И. Маргулис, был возведен доходный дом для состоятельных квартиросъемщиков. Архитектурный проект здания составил инженер Феликс Паппе, который в оформлении своих построек придерживался югендстиля. Кроме того, в отделке здания заметно влияние ампира. Многие годы считалось, что этот дом имеет самое большое в Одессе количество этажей. Это связано с тем, что место, где он построен, имеет неровный рельеф, поэтому со стороны Сабанского переулка здание имеет целых шесть этажей.

Строение оформлено барельефами в виде корзин с плодами, а также жезлами и цветами. Над капителями плоских вертикальных выступов – пилястр можно увидеть лепные изображения орлов. В начале прошлого века в архитектуре появилась новая мода – на изображение барельефов рабочих. Такие же фигуры украшают и стены дома Маргулиса.

Балконы, которые появляются только с третьего этажа, отличаются разнообразным оформлением – каменными балюстрадами, опорами и металлическими оградами. Причем узор на металлических деталях повторяет элементы перил в парадной. Стены подъезда отделаны керамической плиткой. Такое оформление больше нигде в Одессе не встречается, зато его часто использовали в Европе. Окна всех трех подъездов имеют вставки из желтого стекла, а на последнем этаже размещены витражи.

В доме находилась также и квартира самого владельца, которая была распланирована в двух уровнях. Феликс Паппе стал первым из одесских архитекторов, который воплотил в жизнь подобную идею.

Ирина Сорокина

Источник: all.archodessa.com