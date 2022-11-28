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Архитектурные тайны Одессы: чем примечателен особняк на Маразлиевской?

Архитектурные тайны Одессы: чем примечателен особняк на Маразлиевской?

Дом по улице Маразлиевской, 16, – одно из старейших одесских зданий. Оно привлекает внимание своим необычным видом и эклектикой – смешением мотивов барокко и ренессанса.

В 1886 году на Маразлиевской появился новый особняк, который был построен архитектором Демосфеном Мазировым. Он возвел этот дом по заказу «одесского Ротшильда» Степана Ралли для его младшей дочери от второго брака 28-летней Юлии Мортон. Кроме владений в Одессе, в ее собственности были земли в Черниговском уезде. Юлия была замужем за британским инженером Лиделлом Мортоном, и оба они состояли в Обществе покровительства животным, которое основал Степан Ралли.

Дом Юлии Мортон на Маразлиевской2

В оформлении дома на Маразлиевской, 16 в глаза сразу бросается асимметрия: слева он выглядит прямоугольным, а справа – закругленным. В центре первого этажа между окнами видна фигура кариатиды, которая практически идентична с теми, что украшают дома по улицам Маразлиевской, 36, и Садовой, 16. На втором этаже расположен единственный балкон, который повторяет форму дома, проходя через закругленную часть и заканчиваясь у соседнего здания.

Парадный подъезд сохранился почти в первозданном виде, и, как предполагается, был оформлен яркими росписями. Позже, вероятно, уже в советское время, когда дом делили на коммунальные квартиры, они были закрашены. На второй этаж ведет эффектная подковообразная лестница, а ее перила оформлены рисунком из разнообразных кругов. Эта разновидность рисунка перил очень редкая, и ничего похожего в архитектурной копилке Одессы пока обнаружено не было.

Дом Юлии Мортон на Маразлиевской, лестница

Что касается лестницы черного хода, то она была спланирована очень необычно: если сверху взглянуть в лестничный колодец, у зрителя появляется ощущение, что он находится внутри спиральной морской раковины. Кстати, это единственная лестница в городе, которая ведет прямо на крышу.

Дом Юлии Мортон на Маразлиевской, лестница2

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Ирина Сорокина
Источник: all.archodessa.com

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