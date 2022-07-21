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Архитектурные тайны Одессы: чем примечателен «кирпичный дом» на Спиридоновской?

Архитектурные тайны Одессы: чем примечателен «кирпичный дом» на Спиридоновской?

На улице Спиридоновской, 8 в Одессе находится необычное здание, возведенное в «кирпичном стиле». Оно привлекает взгляды своими внушительными масштабами, изяществом и нетипичностью отделки, а кроме того, считается одним из самых крупных доходных домов, которые когда-либо строились в нашем городе.

Принадлежало здание Ушеру Сигалу, выходцу из немецкого города Дармштадт. Он был купцом первой гильдии и владел посудным, цементным и кирпичным заводами, каменоломнями, курортом «Аркадия», дачами на Фонтане, а также посудными магазинами.

В начале 1880-х годов Сигал приобрел участок на Спиридоновской улице, где уже было построено какое-то здание. Однако дом, вероятно, новому владельцу не нравился, и он приказал снести его и выстроить на его месте новый, с комфортными и просторными квартирами для обеспеченных жильцов.

Разработка проекта и возведение здания были поручены архитектору Павлу Клейну, который в своих работах добивался гармонии планировочных решений и своеобразного внешнего облика. При строительстве дома для Сигала Клейн применял самые передовые технологии того времени. Кроме того, дом стал наглядной рекламой продукции, которую производили предприятия Сигала, – в строительстве применялся кирпич с его заводов.

Строительство было окончено в середине 1880-х годов, и дом стал одним из самых красивых и больших доходных домов Одессы того времени. В середине находился большой двор-колодец, в центре которого красовалась клумба с фонтаном.

Здание принадлежало Ушеру Сигалу более десяти лет, после чего оно перешло к другим владельцам. В середине 1910-х годов в доме открылась книжная торговля латышского общества, здесь же располагался магазин, торгующий цементом.

Ирина Сорокина

Источники: archodessa.com, mayak.org.ua

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