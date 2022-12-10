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Архитектурные тайны Одессы: церковь, стремящаяся к небу

Архитектурные тайны Одессы: церковь, стремящаяся к небу

Пресвитерианская, или реформатская, церковь стала одной из самых красивых построек Одессы. Ее здание имеет строгие и изящные архитектурные формы, которые характерны для неоготического стиля. Находится церковь по адресу: ул. Пастера, 62, неподалеку от Городского сада.

Закладка и строительство церкви началось в 1895 году. Для ее возведения в 1890 году был учрежден специальный фонд, который и финансировал все работы. Для создания проекта был приглашен талантливый архитектор Виктор Шретер, для которого, как говорили в то время, неразрешимых задач в области архитектуры просто не существовало. Контролировал строительные работы инженер Христиан Скведер под наблюдением знаменитого архитектора Александра Бернардацци. Храм был построен в 1896 году, но окончательно отделан и освящен только в 1900 году.

Церковь на Пастера в Одессе, старое фото

В плане церковь – трехэтажное прямоугольное здание с асимметричным фасадом. Окна первого этажа были обычными, а вот на втором их сменяли красивейшие венецианские окна, проем которых был разделен колонной. Они были вписаны в три большие арки. Вход прикрывал козырек, а по сторонам от него по вечерам зажигались изящные фонари. На первом этаже были установлены машины для парового отопления, на втором находилась квартира пастора, а на третьем – молитвенный зал. В здании церкви был организован приют для безработных гувернанток и бонн, также совместно с лютеранской общиной построена городская больница на 150 мест.

Церковь на Пастера в Одессе2

После революции храм закрыли, с колокольни сняли крест, который много лет пылился на чердаке. Само здание, по проекту архитектора Адольфа Минкуса, было перестроено в кукольный театр. В 1998 году здание снова было передано в собственность пресвитерианской церкви, а в 2002 году в храме был установлен лучший на юге Украины орган.

Ирина Сорокина
Источники: photobuildings.com, оtdyhaem.com.ua., grad.ua

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