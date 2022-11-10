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Архитектурные тайны Одессы: где была резиденция градоначальников?

Архитектурные тайны Одессы: где была резиденция градоначальников?

По улице Маразлиевской, 18 в Одессе находится двухэтажный изысканный особняк, спроектированный одним из самых оригинальных одесских архитекторов Львом Влодеком. Первоначально этот дом принадлежал Ефиму Менделевичу, так же, как и исторический торговый центр «Пассаж».

Ориентировочно здание было построено в 1880 году в стиле неоклассицизма для Ефима Менделевича, который занимался хлеботорговлей. В начале прошлого века особняк стал городской собственностью.

В 1907 году в Одессу на должность градоначальника был назначен 70-летний генерал-лейтенант Василий Новицкий, который поселился в бывшем особняке Менделевича на Маразлиевской. Однако не прошло и трех месяцев, как Новицкий умер. После него сюда вселился следующий градоначальник — генерал Иван Толмачев. И с этого времени вплоть до революции особняк оставался резиденцией одесских градоначальников.

После революции в здании работали различные организации коммунально-бытового профиля, а также детский сад. Из-за постоянных реконструкций и переделок от внутреннего убранства и первоначальной планировки ничего не осталось, сохранилась разве что уникальная парадная лестница – деревянная, с наборными балясинами. Зато фасад здания сохранился почти полностью.

Особняк отделен от улицы кованой оградой и имеет в плане Г-образную форму, которую образуют два крыла. Главное из них находится в глубине участка. При проектировании Лев Влодек фактически «развернул» здание задом наперед, сделав дворовый флигель видимым с улицы. Это позволило распланировать перед главным входом большой двор, с соснами и фонтаном. Парадный вход особняка смещен вправо, к краю главного крыла, и выделен выступающей частью здания – ризалитом, который заканчивается фронтоном и аттиком. Над главным входом также расположен балкон. Предполагается, что фасад был украшен балюстрадой, которая до наших дней не сохранилась.

Ирина Сорокина
Источник: all.archodessa.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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