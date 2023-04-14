Юморист Виталий Бублик из Одесской области шутит актуально и остро: юмореска

Юморист, режиссер, фотограф, певец Виталий Васильевич Бублик не помнит, когда впервые написал юмореску. А сейчас их – более ста. Автор сам читает их со сцен районного или сельских Домов культуры или просто в кругу знакомых по памяти, с головы, как он говорит.
Родом юморист из сельской семьи, которая с деда-прадеда жила в селе Алексеевка на Кодымщине. Здесь он окончил восьмилетку, а среднее образование получил в Шершенцах. Затем – армейская служба, а за ней – режиссерское отделение Одесского культурно-просветительского училища.
Здесь, на родине, встретился со своей Любовью.
— Мы встретились на свадьбе у товарища. Вижу, сидит напротив меня такая красивая, кучерявая девушка, — смеется Виталий Васильевич.
С тех пор Любовь стала его спутницей жизни и источником вдохновения. Вместе подняли троих детей, дали образование.
Виталий всегда увлекался произведениями Павла Глазового и Степана Олейника.
— Жизнь будто усеяна сюжетами. Мои юморески скорее похожи на анекдоты. Людям нравится, они веселятся, и я счастлив. А еще юмор помогает в самых тяжелых жизненных обстоятельствах, и в борьбе с врагом больше всего, делится юморист.
Ни одна из его юморесок не имела бумажного варианта — до сегодняшнего дня.
И пока Виталий Бублик заводит тетради, чтобы записать все свои произведения, наслаждаемся первой, напечатанной на странице «Одесской жизни».
Юмореска «Гуманитарная помощь»
Ганс з Німеччини приїхав,
До Кодими завітав.
По базару як пройшовся,
Білим, як той привид, став.
— Ой, води, води подайте,
Бо я зараз упаду!
Склянку, що йому подали,
Випив, бідний, на ходу.
— Що таке? — його питають, —
Чом ти духом занепав?
— Тут така, бачте, халепа,
Свої туфлі я впізнав!
Уторік, як допомогу,
Свої речі надіслав.
Але зовсім не для того,
Щоб хтось ними торгував.