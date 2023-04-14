Юморист Виталий Бублик из Одесской области шутит актуально и остро: юмореска

Юморист, режиссер, фотограф, певец Виталий Васильевич Бублик не помнит, когда впервые написал юмореску. А сейчас их – более ста. Автор сам читает их со сцен районного или сельских Домов культуры или просто в кругу знакомых по памяти, с головы, как он говорит.

Родом юморист из сельской семьи, которая с деда-прадеда жила в селе Алексеевка на Кодымщине. Здесь он окончил восьмилетку, а среднее образование получил в Шершенцах. Затем – армейская служба, а за ней – режиссерское отделение Одесского культурно-просветительского училища.

Здесь, на родине, встретился со своей Любовью.

— Мы встретились на свадьбе у товарища. Вижу, сидит напротив меня такая красивая, кучерявая девушка, — смеется Виталий Васильевич.

С тех пор Любовь стала его спутницей жизни и источником вдохновения. Вместе подняли троих детей, дали образование.

Виталий всегда увлекался произведениями Павла Глазового и Степана Олейника.

— Жизнь будто усеяна сюжетами. Мои юморески скорее похожи на анекдоты. Людям нравится, они веселятся, и я счастлив. А еще юмор помогает в самых тяжелых жизненных обстоятельствах, и в борьбе с врагом больше всего, делится юморист.

Ни одна из его юморесок не имела бумажного варианта — до сегодняшнего дня.

И пока Виталий Бублик заводит тетради, чтобы записать все свои произведения, наслаждаемся первой, напечатанной на странице «Одесской жизни».

Юмореска «Гуманитарная помощь»

Ганс з Німеччини приїхав, До Кодими завітав. По базару як пройшовся, Білим, як той привид, став. — Ой, води, води подайте, Бо я зараз упаду! Склянку, що йому подали, Випив, бідний, на ходу. — Що таке? — його питають, — Чом ти духом занепав? — Тут така, бачте, халепа, Свої туфлі я впізнав! Уторік, як допомогу, Свої речі надіслав. Але зовсім не для того, Щоб хтось ними торгував.