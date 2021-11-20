Александр Малинин рассказал о себе, семье и романсе

В ноябре Александру Малинину исполняется 63 года. За свою музыкальную карьеру он выпустил около 30 альбомов, два из них – «Красная калина» (2003) и «Волшебная Скрипка» (2006) – на украинском языке.

Среди романсов Александра Малинина хитами стали такие композиции, как: «Берега», «Поручик Голицын», «Белый конь», «Дай бог», «Напрасные слова», «Мольба». Особенно талантливого музыканта любят одесситы. Этим летом впервые за время карантина в Одессе состоялся концерт Александра Малинина. На нашем берегу музыкант оставил свое сердце навек…

От рок-музыканта до романтика Александра Малинина

Классические романсы в исполнении Александра Малинина сегодня признаны эталоном жанра, а его авторские песни снискали заслуженную славу и любовь слушателей во многих странах. Но до этого он был настоящим рок-музыкантом, даже гастролировал по Америке. Певец вспоминает: «Я носил длинные волосы и серьгу в ухе. Успешно участвовал в «Рок-панораме-87», работал в ансамблях «Голубые гитары», «Метроном», «Цветы».

Позже жизнь внесла свои коррективы, и, как оказалось, быть Малинину всенародным любимцем-романтиком. «Романс – это жанр вне времени. Это элитарный жанр, к пониманию которого может быть не сразу, но с годами приходят многие. Это настоящее искусство – неподдельное, эмоциональное, тонкое, чувственное, выразительное», – поделился как-то Александр.

Рождение звезды

Настоящая звезда Александра Малинина зажглась на небосклоне славы в 1988 году. В возрасте двадцати девяти лет он завоевал гран-при на песенном конкурсе в Юрмале. Тогда он исполнил знаменитую песню «Коррида».

Как-то в интервью Дмитрию Гордону Малинин описал тогдашние чувства: «Подобные эмоции не забываются. На протяжении всего конкурсного периода у меня (это хорошо звучит по-украински) все «тремтiло». В это же время у музыканта был переломный момент в жизни: Александр Выгузов официально принял более благозвучную фамилию Малинин. После чего на концерте в Киеве впервые исполнил романс «Поручик Голицын».

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Отец и дети

Музыкант был женат три раза. Первой женой стала участница из ВИА «Поющие гитары» Инна Курочкина. От этого союза в 1981 году на свет появился сын Никита Малинин. Спустя два года супруги расстались. Мальчик виделся с отцом редко, до тех пор, пока не стал победителем «Фабрики звезд-3» в 2003 году. Некоторое время Малинины выступали вместе. Но очень скоро расстались, и Никита ушел со сцены.

Сейчас сын Малинина-старшего занимается семьей и бизнесом. «Он очень самостоятельный человек. И если я помогал ему в карьере, то лишь советом. Но, разумеется, как отец с его ранних лет я старался сделать все, чтобы развить в нем музыкальные способности», – поделился Александр. Со второй супругой, певицей Ольгой Зарубиной, певец жил с 1983 по 1985 год. В браке у них родилась дочь Кира. После расставания Зарубина повторно вышла замуж, уехала в США и запретила Малинину видеться с дочерью, лишь в 2011 году отец и дочь начали общаться.

В 1990 году Александр Малинин женился в третий раз на враче Эмме Залукаевой, которая уже воспитывала сына Антона от другого брака. В 2000 году у пары родились сын Фрол и дочь Устинья.

Чем занимается сегодня Александр Малинин

Во время карантина у Александра Малинина не было концертов, съемок и возможности встречаться и общаться со зрителями. Многие стали жаловаться на то, что у музыканта стало меньше концертов, он почти не участвует в телевизионных передачах. А вот что говорит сам Малинин: «Мне не интересно просто мелькать на ТВ, принимать участие в ток-шоу или заниматься не своим делом – например, кататься на коньках. Я – певец, и с удовольствием откликаюсь на интересные музыкальные проекты. Или создаю их сам! Лучше реже, но круче! И, конечно, я очень активно гастролирую. Мой гастрольный график расписан на год вперед, а мой зритель всегда знает, где и когда у меня следующее выступление». Так что у артиста все хорошо, он живет, радуется жизни и работает в свое удовольствие.

А вы знали, что…

…когда Александру Малинину было 28 лет, он пережил страшную автокатастрофу и не мог самостоятельно передвигаться. В то время он лишился супруги и большинства друзей, однако не пал духом и выкарабкался.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: hochu.ua, afisha.nyc, kleo.ru, fakty.ua

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