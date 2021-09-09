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На зависть Люмьерам: как в Украине крутили фильмы

На зависть Люмьерам: как в Украине крутили фильмы

Во вторую субботу сентября украинское кино отмечает свой день рождения в 125-й раз. Эта дата лишний раз напоминает нам о том, что отечественному киноискусству есть, чем гордиться.

Имена украинских актеров и режиссеров, сценаристов и операторов известны далеко за рубежом, а созданные ими фильмы вошли в сокровищницу отечественного и мирового кинематографа. О развитии украинского кино рассказывает «Одесская жизнь».

Первый украинский фильм был снят в Харькове

История украинского кино началась ровно 125 лет назад. В сентябре 1896 года в Харькове фотограф Альфред Федецкий снял несколько документальных сюжетов. Возможно, на наш взгляд, эти фильмы не представляли особого интереса, но для того времени они стали событием и вызвали настоящий ажиотаж. Названия у них были едва ли не длиннее самих сюжетов: «Торжественное перенесение чудотворной Озерянской иконы из Куряжского монастыря в Харьков», «Джигитовка казаков Первого Оренбургского казачьего полка» на харьковском ипподроме и «Смотр Харьковского вокзала в момент отправления поезда с начальством, которое находится на платформе». В канун Нового года Федецкий решил сделать харьковчанам подарок и устроил в оперном театре первый в истории украинского кино публичный показ своих работ.

украинское кино

Ленты украинского фотографа вызвали большой интерес на родине кино — во Франции. Зарубежная кинофирма «Патэ» и братья Люмьер предложили Федецкому продать свои фильмы, но при этом они ни за что не хотели указывать на афише имя настоящего автора.

Разумеется, Федецкий от «заманчивого» предложения отказался.

А чтобы показать, что и у нас в стране кино развивается не хуже, чем где-нибудь в Париже, он открыл на собственные деньги кинозал. Купив будку с проектором, Федецкий арендовал помещение и стал «крутить» свои фильмы. Однако, вскоре в кинотеатре начался пожар, во время которого сгорели все пленки. Тем не менее, Федецкий нашел выход: он отправил на международную выставку в Лондон свои фотоработы, за которые получил медаль и денежный приз. На эти деньги он купил две новые кинокамеры и продолжил снимать кино.

Фильм, который очаровал Чаплина

После революции украинское кино ожидали тяжелые времена. Тем не менее, в 1922 году было создано Всеукраинское фотокиноуправление, в которое вошли одесское и ялтинское кинопредприятия, а через шесть лет была введена в строй Киевская кинофабрика.

кино для чаплина

Главная киностудия страны — художественных фильмов имени Довженко — была создана в 1927 году, и уже в конце года начались съемки первого фильма. Назывался он «Ванька и Мститель» и рассказывал о приключениях подростка и его собаки по кличке Мститель во время гражданской войны. Буквально через три года на экраны выходит первая звуковая картина в стране «Энтузиазм (Симфония Донбасса)», которую Чарли Чаплин назвал «одной из самых впечатляющих звукозрительных симфоний». Режиссером ее был один из основателей и теоретиков документального кино Дзига Вертов (настоящее имя — Давид Кауфман). Он первым стал снимать «жизнь врасплох» или, другими словами, использовать скрытую камеру. За год до этого Вертов выпустил ленту «Человек с киноаппаратом», которую британский журнал Sight&Sound назвал лучшим документальным фильмом всех времен. Кроме этого, на Киевской кинофабрике был снят фильм «Земля» — последний из «украинской трилогии Довженко», ставший классикой мирового кинематографа.

Киевская киностудия художественных фильмов принимала участие в 75 международных фестивалях, а за фильм «Радуга» Марка Донского 1944 года даже получила высшую награду американской ассоциации кинокритиков и специальный приз газеты «Дейли ньюс». Через год после смерти Довженко, в 1957 году, киностудии присвоили его имя.

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Военная хроника не потеряла актуальности

Студия документального кино была создана в Киеве в 1931 году — в то время здесь снимали обычные фильмы-агитки. Во времена Второй мировой войны кинооператоры, снимавшие фронтовую хронику, стали настоящей гордостью студии. Задания им давал лично Александр Довженко. Он очень подробно объяснял, какой именно сюжет он хотел бы видеть и даже изображал все это на бумаге. Когда Киев оккупировали немцы, на базе студии они снимали свои пропагандистские кинорепортажи. Работы украинских операторов-документалистов времен войны считаются классикой жанра, а их материалы до сих пор используют режиссеры и операторы, которые снимают фильмы на военные темы.

военная хроника

Когда-то знаменитый голландский режиссер Йорис Ивенс сказал, что документальный фильм — это совесть кино. Может быть поэтому украинская документалистика стала возрождаться именно в последнее время. И ярким примером этому стало то, что один из отечественных документальных фильмов — «Dustards», о мотопутешествии по Западной Украине, вошел в число платиновых победителей кинопремии Intenational Independent Film Awards.

Украинский фильм в Японии

Сотрудники центра имени Александра Довженко нашли в киноархиве Токио украинский научный фильм 1930 года «Человек и обезьяна», который считался утерянным. Это полнометражная лента режиссера Андрея Винницкого, продолжительностью в 71 минуту.

В настоящее время ведутся переговоры с токийским архивом по возврату фильма в Украину. Он будет реставрирован и показан в рамках подготовки к проведению Года Японии в Украине

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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