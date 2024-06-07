Афиша Одессы на 7 — 9 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Книжные выходные уже ждут вас. Прежде всего, обратите внимание на большое событие, которое состоится в Национальной научной библиотеке. Три дня подряд здесь будет происходить более сорока событий — встречи с писателями, научная конференция, презентация новых книг украинских издательств.
Ну, а если вы не любитель книг, то вас ждут открытия художественных выставок и концерты. В любом случае не оставайтесь в стороне культурной жизни Одессы, которая несмотря ни на что продолжается.
Что: Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «V ОдессаБиблиоСамит»
Где: Пастера, 13, Научная библиотека
Когда: 7 — 9 июня, 12:00
Что: Творческая встреча с Андреем Кокотюхой
Где: Европейская, 67, Универсальный читальный зал
Когда: 7 июня, 12:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 7 июня, 13:30
Что: Персональная выставки графики Андрея Роика
Где: Городской сад, «ArtOdessa»
Когда: 7 июня, 15:00
Что: Концерт артистов одесской национальной музыкальной академии
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 7 июня, 17:00
Что: Концерт Романа Капитонова «Человек со Слободки»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 8 июня, 16:00
Что: Презентация книги Жаны Шараповой «Правила двух стен»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 8 июня, 16:00
Что: Презентация романа Сергея Корниевского,3
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 8 июня, 17:00