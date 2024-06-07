Афіша Одеси на 7 – 9 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 7 – 9 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Книжкові вихідні вже чекають на вас. Насамперед, зверніть увагу на велику подію, яка відбудеться в Національній науковій бібліотеці. Три дні поспіль тут відбуватиметься понад сорок подій – зустрічі з письменниками, наукова конференція, презентація нових книжок українських видавництв.

Ну, а якщо ви не любитель книг, то на вас чекають відкриття художніх виставок та концерти. В будь якому разі не залишайтесь осторонь культурного життя Одеси, яке незважаючи ні на що продовжується.

Що: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «V ОдесаБібліоСаміт»
Де: Пастера, 13, Наукова бібліотека
Коли: 7 – 9 червня, 12:00
афішаЩо: Творча зустріч з Андрієм Кокотюхою
Де: Європейська, 67, Універсальна читальна зала
Коли: 7 червня, 12:00
афішаЩо: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 7 червня, 13:30
афіша
Що: Персональна виставки графіки Андрія Роїка
Де: Міський сад, “ArtOdessa”
Коли: 7 червня, 15:00
афішаЩо: Концерт артистів одеської національної музичної академії
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 7 червня, 17:00
афішаЩо: Концерт Романа Капітонова «Людина зі Слобідки»
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 8 червня, 16:00
афіша
Що: Презентація книги Жани Шарапової “Правила двох стін”
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 8 червня, 16:00
афішаЩо: Презентація роману Сергія Корнієвського
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 8 червня, 17:00
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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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