Афиша Одессы на 6 — 8 сентября: бесплатные концерты, выставки и большой праздник спорта

Музыка, книги, живопись, лекции, спорт и даже кинофестиваль — все будет в эти выходные. Главное, не только выбрать, а все же дойти хотя бы до одного события и получить удовольствие и заряд позитива.
Что: Концерт
Где: Одесская национальная музыкальная академия
Когда: 6 сентября, 16:00
Что: Кинофестиваль этнографического кино
Где: г. Болград
Когда: 8 – 15 сентября
Что: Большой благотворительный Sport Day
Где: Парк Марка Твена
Когда: 8 сентября, 15:00
Что: Персональная выставка «Текстильные путешествия»
Где: Европейская, 67, Библиотека
Когда: 6 августа, 16:00
Что: Показ фильма Почему Одесса мама?
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 6 сентября, 17:00
Что: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 7 сентября, 12:00
Запись: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Что: Открытие выставки “Через время и пространство”
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 сентября, 12:00
Что: Весь Кафка «Перевоплощение». Включаемся в роман как участники событий
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 7 сентября, 17:00
Что: Читка пьесы «Объятия» Хелены Андрейчиковой
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 сентября, 17:00
Что: Лекция «Храмы в истории Одессы»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 8 сентября, 14:00
Что: Творческая встреча «Моя Одесса»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 6 сентября, 15:00