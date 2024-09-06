Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 6 — 8 сентября: бесплатные концерты, выставки и большой праздник спорта

Афиша Одессы на 6 — 8 сентября: бесплатные концерты, выставки и большой праздник спорта

Музыка, книги, живопись, лекции, спорт и даже кинофестиваль — все будет в эти выходные. Главное, не только выбрать, а все же дойти хотя бы до одного события и получить удовольствие и заряд позитива.

Что: Концерт
Где: Одесская национальная музыкальная академия
Когда: 6 сентября, 16:00
афишаЧто: Кинофестиваль этнографического кино
Где: г. Болград
Когда: 8 – 15 сентября
афишаЧто: Большой благотворительный Sport Day
Где: Парк Марка Твена
Когда: 8 сентября, 15:00
афишаЧто: Персональная выставка «Текстильные путешествия»
Где: Европейская, 67, Библиотека
Когда: 6 августа, 16:00
афишаЧто: Показ фильма Почему Одесса мама?
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 6 сентября, 17:00
афишаЧто: Экскурсия в музей электротранспорта
Где: Алексеевская площадь, 21, Депо
Когда: 7 сентября, 12:00
Запись: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
афишаЧто: Открытие выставки “Через время и пространство”
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 сентября, 12:00
афиша

Что: Весь Кафка «Перевоплощение». Включаемся в роман как участники событий
Где: Пастера, 13, Национальная библиотека
Когда: 7 сентября, 17:00
афишаЧто: Читка пьесы «Объятия» Хелены Андрейчиковой
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 7 сентября, 17:00
афишаЧто: Лекция «Храмы в истории Одессы»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 8 сентября, 14:00
афишаЧто: Творческая встреча «Моя Одесса»
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 6 сентября, 15:00
афиша

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua