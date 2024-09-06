Афіша Одеси на 6 – 8 вересня: безкоштовні концерти, виставки та велике свято спорту

Афіша Одеси на 3 – 5 вересня: безкоштовні концерти, кінопокази та виставки Зустрічаймо осінь красиво та зі смаком. З початком вересня в місті побільшало культурних та безкоштовних подій. Так, вже у вівторок не пропустіть унікальний концерт президентського оркестру в приміщення Українського театру. В середу в бібліотеці Грушевського відбудеться дискусія щодо культурного розвитку міста. Також нагадуємо, що на Одеській кіностудії продовжуються покази художніх фільмів минулих років. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 23 – 25 серпня: фестиваль, безкоштовні виставки та концерти Святкуємо День Незалежності. Звісно, цього року не так як в минулі. Без великих подій, концертів та феєрверків. Але головне – незважаючи ні на що, нам є що відзначати. В цей день буде багато благодійних подій, зверніть увагу і на них також. Гарного, доброго та мирного свята всім нам! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ