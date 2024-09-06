Афіша Одеси на 6 – 8 вересня: безкоштовні концерти, виставки та велике свято спорту

Музика, книги, живопис, лекції, спорт і навіть кінофестиваль – все буде цими вихідними Головне, не лише обрати, а все ж таки дійти хоча б до однієї події та отримати задоволення та заряд позитиву.
Що: Концерт
Де: Одеська національна музична академія
Коли: 6 вересня, 16:00
Що: Кінофестиваль етнографічного кіно
Де: м. Болград
Коли: 8 – 15 вересня
Що: Великий благодійний Sport Day
Де: Парк Марка Твена
Коли: 8 вересня, 15:00
Що: Персональна виставка “Текстильні мандри”
Де: Європейська, 67, Бібліотека
Коли: 6 серпня, 16:00
Що: Показ фільму “Чому Одеса мама?”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 6 вересня, 17:00
Що: Екскурсія в музей електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21, Депо
Коли: 7 вересня, 12:00
Запис: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Відкриття виставки “Крізь час та простір”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 вересня, 12:00
Що: Весь Кафка “Перевтілення”. Включаємось в роман як учасники подій
Де: Пастера, 13, Національна бібліотека
Коли: 7 вересня, 17:00
Що: Читка пʼєси “Обійми” Хелени Андрєйчікової
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 7 вересня, 17:00
Що: Лекція “Храми в історії Одеси”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 8 вересня, 14:00
Що: Творча зустріч “Моя Одеса”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 6 вересня, 15:00