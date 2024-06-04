Афиша Одессы на 4-6 июня: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Начало лета готовит целый калейдоскоп событий. Творческие встречи, открытие выставок, встречи и дискуссии, презентации книг и лекции. Все это можно посетить не только абсолютно бесплатно, но и с пользой для себя.
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 4 июня, 13:30
Что: Творческая встреча с Максимом Трубниковым
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 4 июня, 15:00
Что: Выставка «Морской пейзаж»
Где: Греческая, 20, Галерея Союза художников
Когда: 4 июня, 17:00
Что: Результаты исследования: Что одесситы думают о городе
Где: Место сообщат после регистрации https://pixelatedrealities.org/events/
Когда: 4 июня, 17:00
Что: Встреча с Богданом Логвиненко
Где: Греческая, 1-я America House Odesa
Когда: 4 июня, 18:00
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/f2fbYXD428eGDLCH6
Что: Религиозная идентичность украинского общества
Где: Призвание на событие https://bit.ly/3yn6ses
Когда: 4 июня, 19:00
Что: Презентация книги «Тыловые заметки»
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 5 июня, 15:00
Что: «Теофил Фраерман и Олег Соколов. Основатель и Последователь»
Где: Пушкинская, 9, Музей западного и восточного искусства
Когда: 6 июня, 15:00
Что: Книжный клуб «Про читай»
Где: Королева, 46, Областная библиотека для детей
Когда: 6 июня, 15:00
Что: Классики фотографии родом из Одессы
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 6 июня, 18:00
Что: Лекция Тараса Гончарука «Им нет мемориальных досок»
Где: Троицкая 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 6 июня, 15:00
Что: Художественная выставка Сергея Саенко «Живописное настроение»
Где: Европейская, 67, АРТ-пространство Универсального читального зала
Когда: 6 июня, 15:00