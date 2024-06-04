Афіша Одеси на 4-6 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Планета щасливих дітей: дводенне свято у Міському саду (фоторепортаж) Літній театр Міського саду на два перших дні червня став Планетою щасливих дітей. Попри війну… Діти з батьками поспішають до Літнього театру, бо це ж свято – Міжнародний день захисту дітей. Так воно зветься давно, а от зараз під час повномасштабної війни немов набирає нового сенсу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Життя без обмежень: в Ренійській громаді відбувся тренінг про людей з інвалідністю У Ренійській громаді відбувся тренінг «Ті, що надихають. Життя без обмежень!» Психологиня, заступниця директора Ренійського ліцею №3 з виховної роботи Ірина Тихня нагадала учням 7, 8 та 11 класів про осіб з інвалідністю, що подають приклади сили духу та цілеспрямованості. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ