Афіша Одеси на 4-6 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 4-6 червня: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Початок літа готує цілий калейдоскоп подій. Творчі зустрічі, відкриття виставок, зустрічі і дискусії, презентації книг та лекції Все це можна відвідати не лише абсолютно безкоштовно, а ще й з користю для себе.

Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 4 червня, 13:30
афіша
Що: Творча зустріч з Максимом Трубніковим
Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для дітей
Коли: 4 червня, 15:00
афішаЩо: Виставка “Морський пейзаж”
Де: Грецька, 20, Галерея Союзу художників
Коли: 4 червня, 17:00
афіша
Що: Результати дослідження: Що одесити думають про місто
Де: Місце повідомлять після реєстрації https://pixelatedrealities.org/events/
Коли: 4 червня, 17:00
афішаЩо: Зустріч з Богданом Логвиненком
Де: Грецька, 1-а America House Odesa
Коли: 4 червня, 18:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/f2fbYXD428eGDLCH6
афішаЩо: Релігійна ідентичність українського суспільства
Де: Покликання на подію https://bit.ly/3yn6ses
Коли: 4 червня, 19:00
афішаЩо: Презентація книги “Тилові нотатки”
Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для дітей
Коли: 5 червня, 15:00
афішаЩо: «Теофіл Фраєрман та Олег Соколов. Засновник та Послідовник»
Де: Пушкінська, 9, Музей західного та східного мистецтва
Коли: 6 червня, 15:00
афішаЩо: Книжковий клуб “Про читай”
Де: Корольова, 46, Обласна бібліотека для дітей
Коли: 6 червня, 15:00
афішаЩо: Класики фотографії родом з Одеси
Де: Нєжинська, 66, Музей історії євреїв
Коли: 6 червня, 18:00
афіша
Що: Лекція Тараса Гончарука “Їм немає меморіальних дошок”
Де: Троїцька 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 червня, 15:00
афішаЩо: Мистецька виставка Сергія Саєнко “Мальовничий настрій”
Де: Європейська, 67, АРТ-простор Універсального читального залу
Коли: 6 червня, 15:00
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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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