Афиша Одессы на 31 мая — 2 июня: бесплатные концерты, детские фестивали, открытие сезона в Зеленом театре

Лето, поздравляем тебя! Первые дни лета традиционно посвящены детям. Это и завершение учебного года и День защиты детей. Именно поэтому в нашей подборке события, которые будут интересны и детям, и взрослым — фестивали, концерты и развлечения.
Что: Спектакль «Я ничего не помню»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 31 мая, 17:00
Что: Украинский клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 31 мая, 13:30
Что: Пепел мечтаний
Где: Место будет сообщено после регистрации
Когда: 31 мая, 18:30
Регистрация по ссылке https://forms.gle/kpastG6ZxXcdGa189
Что: Показ фильма The Founder на английском языке
Где: Греческая 1-я, America House Odesa
Когда: 31 мая, 18:30
Регистрация по ссылке: https://bit.ly/3QThlLa
Что: Открытие сезона в Зеленом театре
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 1-2 июня 11:00-21:00
Регистрация обязательна https://linktr.ee/green.theatre
Что: Детский фестиваль «Планета счастливых детей»
Где: Городской сад, Зеленый театр
Когда: 1-2 июня, 12:00 – 18:00
Что: Созвучие стихов и мелодий
Где: Преображенская, 35, Библиотека Багрицкого
Когда: 1 июня, 13:00
Что: Маленький летний концерт
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 1 июня, 17:00
Что: Детский фестиваль Море фест
Где: Парк Марка Твена
Когда: 2 июня, 15:00 – 19:00