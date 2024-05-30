Афіша Одеси на 31 травня – 2 червня: безкоштовні концерти, дитячі фестивалі, відкриття сезону в Зеленому театрі

Що: Вистава “Я нічого не пммʼятаю”

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 31 травня, 17:00



Що: Український клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 31 травня, 13:30



Що: Попіл мрій

Де: Місце буде повідомлене після реєстрації

Коли: 31 травня, 18:30

Реєстрація за посиланням https://forms.gle/kpastG6ZxXcdGa189



Що: Показ фільму The Founder англійською мовою

Де: Грецька 1-а, America House Odesa

Коли: 31 травня, 18:30

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3QThlLa



Що: Відкриття сезону в Зеленому театрі

Де: Парк Шевченко, Зелений театр

Коли: 1-2 червня 11:00- 21:00

Реєстрація обовʼязкова https://linktr.ee/green.theatre

Що: Дитячий фестиваль “Планета щасливих дітей”

Де:Міський сад, Зелений театр

Коли: 1-2 червня, 12:00 – 18:00

Що: Співзвуччя віршів і мелодій

Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького

Коли: 1 червня, 13:00

Що: Маленький літній концерт

Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів

Коли: 1 червня, 17:00

Що: Дитячий фестиваль Море фест

Де: Парк Марка Твена

Коли: 2 червня, 15:00 – 19:00

