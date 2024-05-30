Афіша Одеси на 31 травня – 2 червня: безкоштовні концерти, дитячі фестивалі, відкриття сезону в Зеленому театрі

Літо, вітаємо тебе! Перші дні літа традиційно присвячені дітям. Це і завершення навчального року і День захисту дітей. Саме тому в наший підбірці події, які будуть цікаві і дітям, і дорослим – фестивалі, концерти та розваги.
Що: Вистава “Я нічого не пммʼятаю”
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 31 травня, 17:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 31 травня, 13:30
Що: Попіл мрій
Де: Місце буде повідомлене після реєстрації
Коли: 31 травня, 18:30
Реєстрація за посиланням https://forms.gle/kpastG6ZxXcdGa189
Що: Показ фільму The Founder англійською мовою
Де: Грецька 1-а, America House Odesa
Коли: 31 травня, 18:30
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3QThlLa
Що: Відкриття сезону в Зеленому театрі
Де: Парк Шевченко, Зелений театр
Коли: 1-2 червня 11:00- 21:00
Реєстрація обовʼязкова https://linktr.ee/green.theatre
Що: Дитячий фестиваль “Планета щасливих дітей”
Де:Міський сад, Зелений театр
Коли: 1-2 червня, 12:00 – 18:00
Що: Співзвуччя віршів і мелодій
Де: Преображенська, 35, Бібліотека Багрицького
Коли: 1 червня, 13:00
Що: Маленький літній концерт
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 1 червня, 17:00
Що: Дитячий фестиваль Море фест
Де: Парк Марка Твена
Коли: 2 червня, 15:00 – 19:00