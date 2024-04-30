Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 30 квітня – 2 травня: безкоштовні концерти, виставки, конкурси

Афіша Одеси на 30 квітня – 2 травня: безкоштовні концерти, виставки, конкурси

Прощаємось з квітнем. зустрічаємо травень та готуємось до Великодня. А ще відзначаємо всесвітній День джазу і памʼятаємо, що джаз, музика перемоги. Ми живемо, тож перемагаємо кожного дня!

Що: Концерт до всесвітнього Дня джазу
Де: вул Футуристів, 4-1, Музична школа ім. Гілельса
Коли: 30 квітня, 12:00
Що: Український клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 30 квітня, 13:30
Що: Концерт “Джаз – музика Перемоги!”
Де: Маразліʼвська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 30 квітня, 18:00
Що: Конкурс на краще виконання творів крупної форми
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 30 квітня, 11:00
Що: Концерт оркестру струнних інструментів
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 1 травня, 18:00
Що: Презентація книги “Це воює вона
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 2 травня, 16:00
Що: Єврейський скарб – ідиш
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреів
Коли: 2 травня, 18:00
Запис на зустріч за номером 0503923088

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ
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