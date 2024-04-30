Афіша Одеси на 30 квітня – 2 травня: безкоштовні концерти, виставки, конкурси

Афіша Одеси на 26-28 квітня: пивний фестиваль, безкоштовні виставки та концерти Останні вихідні квітня пройдуть зі смаком пива. Досить несподівано, адже ми звикли, що пивні фестивалі зазвичай відбуваються в жовтні. Але організатори вирішили, що за зиму люди скучили за посиденьками за бокалом пінистого та свіжого напою ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 19-22 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Подивилися підбірку безкоштовних подій і ще раз згадали, як же ми любимо наше прекрасне місто. Воно наповнене творчістю, музикою, поезією, віршами, а навесні – ароматами квітучих садів та свіжостю моря. І все це – наше. Користуйтеся та бережіть цю красу! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 16-18 квітня: безкоштовні виставки, концерти, вистави Дорогі друзі, якщо ви працюєте цього четверга, то рекомендуємо вам взяти вихідний день, щоб встигнути на всі цікаві події. Звісно, ми жартуємо з вихідним, але не жартуємо із кількістю подій, тож вирішувати, як все встигнути – вам. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ