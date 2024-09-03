Афиша Одессы на 3 — 5 сентября: бесплатные концерты, кинопоказы и выставки

Давайте встречать осень красиво и со вкусом. С началом сентября в городе стало больше культурных и бесплатных событий. Так, уже во вторник не пропустите уникальный концерт президентского оркестра в помещение Украинского театра. В среду в библиотеке Грушевского состоится дискуссия о культурном развитии города. Также напоминаем, что на Одесской киностудии продолжаются показы художественных фильмов прошлых лет.
Что: Симфония Крыма. Возвращение в Одессе
Где: Пастера, 15, Украинский театр
Когда: 3 сентября, 18:00
Регистрация https://docs.google.com/…/1FAIpQLScli8ffCQTBfJ…/viewform
Что: Открытие выставки «Ах, Одесса»
Где: Греческая, выставочный зал союза художников
Когда: 3 августа, 17:00
Что: Показ фильма «Такая поздняя, такая теплая осень»
Где: Французский бульвар, 33, Одесская киностудия
Когда: 4 сентября, 16:00
Что: Разговорный круг
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 4 сентября, 16:00
Что: Публичная дискуссия «Борьба за культурное развитие населения Одессы»
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 4 сентября, 17:00
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/2kJSqzRXfy9L7opT9
Что: Разговорный английский для студентов с Бобом Паливодой
Где: Преображенская, 35, б-ка Багрицкого
Когда: 5 сентября, 15:00
Что: Оскар Сандлер — классик украинской песни и оперетты
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев Одессы
Когда: 5 сентября, 18:00
Запись 0503923088