Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 3 – 5 вересня: безкоштовні концерти, кінопокази та виставки

Афіша Одеси на 3 – 5 вересня: безкоштовні концерти, кінопокази та виставки

Зустрічаймо осінь красиво та зі смаком. З початком вересня в місті побільшало культурних та безкоштовних подій. Так, вже у вівторок не пропустіть унікальний концерт президентського оркестру в приміщення Українського театру. В середу в бібліотеці Грушевського відбудеться дискусія щодо культурного розвитку міста. Також нагадуємо, що на Одеській кіностудії продовжуються покази художніх фільмів минулих років.

Що: Симфонія Криму. Повернення в Одесі
Де: Пастера, 15, Український театр
Коли: 3 вересня, 18:00
Реєстрація https://docs.google.com/…/1FAIpQLScli8ffCQTBfJ…/viewform
афішаЩо: Відкриття виставки “Ах, Одесо”
Де: Грецька, виставкова зала союзу художників
Коли: 3 серпня, 17:00
афішаЩо: Показ фільму “Така пізня, така тепла осінь”
Де: Французький бульвар, 33, Одеська кіностудія
Коли: 4 вересня, 16:00
афішаЩо: Розмовне коло
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 4 вересня, 16:00
афішаЩо: Публічна дискусія “Боротьба за культурний розвиток населення Одеси”
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 4 вересня, 17:00
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/2kJSqzRXfy9L7opT9
афішаЩо: Розмовна англійська для студентів з Бобом Палівода
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 5 вересня, 15:00
афішаЩо: Оскар Сандлер – класик української пісні та оперети
Де: Ніжинська, 66, Музей історії євреїв Одеси
Коли: 5 вересня, 18:00
Запис 0503923088
афіша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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